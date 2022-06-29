女星邵岱兒（Debbie）不但擁有甜美臉蛋與超火辣魔鬼身材，更有畢業於英屬哥倫比亞大學（UBC）金融系的高學歷，才貌雙全讓她被封為「學霸女神」。邵岱兒今(29日)再度分享超辣火紅泳裝美照，一款繩綑泳裝將她的零贅肉火辣身材完美呈現，上身前傾倒出的雪白UU動態，短短幾秒就足以把網民電暈。

邵岱兒過去因登上《綜藝玩很大》、《愛玩客》節目而廣受喜愛，淡出幕前的她人氣依舊強強滾，在IG目前有近102萬粉絲追蹤。邵岱兒自從開創服飾品牌後，經常自己扮演最佳模特兒，試穿美裝大秀前凸後翹S型曲線，讓粉絲眼冒愛心詢問度激增；她近日來到海邊遊玩時，不忘自拍超火辣泳裝，還分享一段影片表示：「今天出門前隨便拍了一下，然後出海後游泳游到對面的小島曬太陽，之後想到要拍個照時發現手機在船上…」。

畫面中邵岱兒身著一件火紅色連身泳裝，頸部繫帶採交叉式設計，不僅強調出鎖骨的性感，更有將泳衣「向上拉緊」的效果，配合胸前挖空的「倒心型」春光，炸出的雪白UU足以讓人大噴鼻血；但這款泳裝的厲害之處不只於此，火紅泳裝從正面看去的視覺效果，有如蠍子或蟹鉗般的形狀，展現出小惡魔風格，只見邵岱兒從側腰到臀部全用線繩綑綁，但卻無法從她的雪白肌膚勒出一絲贅肉，是擁有完美身材的她才能駕馭的服裝。

邵岱兒拍影片不忘小心機，微微前傾倒出雪白UU，一秒就把網友電暈：「好好看的泳裝」、「好水」、「這個會噴鼻血」、「天啊～凍未條」、「超美」、「到底為什麼曬不黑」、「身材好好啊～」、「好漂亮的泳裝，只有你撐得起來」、「天啊，這一身太辣了」、「風景人都好美」、「暈爆，我還不趕快截圖」、「Debbie太辣了啦」、「超級辣，整個精神都來了」、「真水，很有誠意」，半天破3.7萬粉絲按讚。