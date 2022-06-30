桃園保安大隊員警巡邏時，見到1輛轎車形跡可疑，欲攔查轎車卻加速逃逸，員警強勢執法將嫌犯拖下車壓制。（翻攝自爆廢公社）

今(29)日下午桃園市保安警察大隊員警在巡邏時，發現1輛轎車行跡可疑，欲攔車檢查時，該轎車竟加速逃逸，警車追捕過程還一度被衝撞，然而此狀況也被網友拍下上傳臉書社團「爆廢公社」。

從臉書影片中可見，有1名員警將黑衣男壓制在地上並大喊「趴下」，1輛白色轎車被困在車陣中欲逃逸，另外有其他員警手持甩棍，直接將白色轎車駕駛座與副駕駛座的門拉開，副駕駛座的黃衣男被員警一個大外割壓制在地，另外還有1名黑衣男被員警從後座強拉出來，並持甩棍直接往男子頭部打下去，並壓制在地，。

在駕駛座的男子則自己乖乖的下車趴在地上，員警們將4名嫌犯上銬後，直接拉著嫌犯上衣拖到路邊，最後黃衣男在路邊不肯趴下，員警強拉黃衣男衣服撞地上，畫面最後，4名嫌犯雙手被銬乖乖的趴在地上。

90秒的保安大隊執法影片，也引起萬名網友喊讚。（翻攝自爆廢公社）

影片一出，短短4小時吸引上萬名網友按讚與留言，「警察都制止，你還要繼續開車？」、「這比嚕貓還要療癒」、「讚！這才是警察該有的樣子，打擊犯罪，不要手軟」、「要是在美國，美國警察早就開槍了」、「對付真正的壞人這樣才是對的」、「對於這種的，打就對了，完全不用猶豫」、「除暴安良的好典範」、「爽片無誤」。

據了解，這場警匪追捕過程，造成2名騎士受傷，另外員警攔查後，也在嫌犯轎車上起出1支改造手槍、6發子彈，還有部分毒品。訊後依槍砲、毒品、妨害公務罪嫌送辦。

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