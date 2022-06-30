繼靈芝、樟芝之後，桑黃可望成為21世紀的明星保健食品！曾任中華民國真菌學會理事長的吳聲華指出，台灣桑黃產業近期快速增溫，在網路搜尋的數量已超過靈芝與樟芝，是值得留意的新興藥用真菌！他強調，桑黃是關注健康產業的企業應重視的新興項目，國內已有多家生技大廠陸續投資生產與銷售桑黃，未來市場前景可期。

藥用真菌靈芝、牛樟芝及桑黃的拉丁學名命名者，享譽國際真菌學界的吳聲華，1990年於芬蘭赫爾辛基大學植物系取得真菌學博士學位，在台中國立自然科學博物館服務30年，曾擔任國際真菌學期刊FungalScience主編，2009年擔任亞洲真菌學大會主席，也是藥用真菌靈芝、牛樟芝及桑黃的拉丁學名命名者。

吳聲華指出，1980年代中期到2000年代中期約20年間，是台灣靈芝產業發展的鼎盛時期。靈芝在台灣風行20多年，1990年代起樟芝保健在台灣掀起流行，經營的企業數量及產值，在2010年左右超過靈芝。

2019年杭州召開第一屆中國桑黃產業發展大會，同時成立中國菌物學會桑黃產業分會。台灣的桑黃產業也在近期有快速加溫的情況，在網路搜尋的數量結果甚至超過靈芝與樟芝，是值得留意的新興藥用真菌。

吳聲華表示，桑黃在中國的應用已有2,000多年歷史，最早出現在《神農本草經》的桑耳一詞，桑黃一詞最早出自唐朝初甄權所著的《藥性論》。桑黃在歷代醫藥書籍都有記載其功效，明朝李時珍所著的《本草綱目》，記錄其有「利五臟、軒腸氣、排毒氣」作用，但真正廣為利用，則是從日本與韓國開始。

1968年，日本學者研究發表了桑黃具有卓著的抗腫瘤功效，發現在10多種菇蕈種類抑制癌細胞增殖的效果中，桑黃的腫瘤抑制率高達96.7％，是所有受測菇蕈中最高的；韓國也在1997年把桑黃菌絲體開發成為抗腫瘤的輔助藥品。

桑黃類真菌是複合種類的概念，學者過去對於桑黃種類的區分不清楚。吳聲華在2006年邀請國內外專家，針對桑黃類真菌進行分類研究，2012年發表正宗的桑樹桑黃是一個新種，分佈在中國、日本、韓國、台灣與緬甸等地，只生長在桑樹的樹幹。

吳聲華表示，目前已知的桑黃屬共15種，通常與其寄宿的樹木種類有專一性，只有桑樹桑黃這種長在桑樹上。研究也顯示，桑樹桑黃的成份及功效，優於其他的幾個相近種類。

吳聲華進一步表示，自1968年起，由日本、韓國、中國與台灣等學者的研究證實，桑黃不僅抗癌效果卓著，更具有廣泛的保健功效，包括護肝、助眠、防治骨質疏鬆、延緩老化、抗失智、鎮痛、提升免疫力、抗氧化、抗發炎、免疫調節、降血糖及降血脂等。

食品工業發展研究所與科博館合作研究，發現桑黃防治骨質疏鬆的兩個化學成分，已成功申請到中、日、韓、台的專利。

此外，農業試驗所與靜宜大學合作開發相關延緩老化的產品，並已獲得「具抗氧化與延緩衰老功效之菇類萃取物的用途」專利，該專利中提到，利用桑黃子實體與菌絲體配合其他菇類，具有抗氧化與延緩衰老的功效。

吳聲華認為，桑黃兼具廣效且積極的保健特點，且安全溫和，對於市面上許多的保健食品具有高度的替代性。廣泛的功效使得桑黃具有日常型保健食品的條件。桑黃除了做為多功效保健食品，也有醫藥開發的潛力。因為桑黃不像樟芝、靈芝有明顯的苦味，本身無特別味道（萃取後則有微酸苦味），因此方便開發作為食品。

他說，桑黃可內服可外用，功效廣泛，可朝多項產業發展，切入各類的人體健康維護，相關保健食品及保養品，在日、韓、中、泰等國，早已有開發及銷售。