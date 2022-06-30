「幾年前，遇過一位年輕人從來都沒用過健保卡，平時的身體狀況也不錯，但在第一次用健保卡時，就發現已經罹患肝癌。」高雄醫學大學附設醫院肝炎防治中心主任黃志富教授分享。

「另外一位50多歲的病人，因為知道自己有慢性B型肝炎帶原，所以定期回診追蹤，每半年就做腹部超音波、抽血檢查，所以能在早期發現肝細胞癌，小於2公分，順利接受手術治療，後續也使用抗病毒藥物。至今已經追蹤三年，沒有復發的跡象。最近回診，他很開心地分享孩子即將結婚的喜訊，相當幸福快樂！」

在照顧B型肝炎帶原者的過程中，遇過相當多故事，黃志富教授強調，同樣是B型肝炎帶原者，卻有截然不同的命運，而這個命運主要取決於是否有定期追蹤治療，非常重要！

(圖/照護線上提供)

●讓人倦怠、噁心的急性B型肝炎

急性B型肝炎指的是，以前沒有得過B型肝炎，在感染B型肝炎病毒之後，產生一些病毒性肝炎的症狀，譬如說倦怠、疲勞、噁心、嘔吐，甚至有時候會出現黃疸、茶色尿等。黃志富醫師指出，這些都是非特異性症狀，臨床上遇到相關症狀，都需要進一步抽血檢查，看看是不是由B型肝炎病毒所引起。

急性B型肝炎患者的症狀大多會漸漸緩解，僅有少部分會演變成猛爆性肝炎，使肝臟嚴重受損，而危及性命。

感染B型肝炎病毒後，出現症狀的比例與感染的年紀有關，黃志富醫師解釋，一般而言，嬰幼兒感染B型肝炎病毒後，大多沒有症狀，若是成年後才感染B型肝炎病毒，較容易出現有症狀感染，大概一半以上會出現急性肝炎的症狀，不過大部分患者會痊癒，大概只有不到5%會演變成慢性B型肝炎帶原。

(圖/照護線上提供)

●通常無感的慢性B型肝炎帶原

慢性B型肝炎帶原指的是B型肝炎病毒在患者體內存在超過6個月以上，黃志富醫師說，比較具體的判斷是抽血檢查，若是B型肝炎表面抗原HBsAg在血清中存在超過6個月，就稱為慢性B型肝炎帶原。

慢性B型肝炎感染的症狀與肝臟發炎的嚴重度有關，黃志富醫師說，在肝臟沒有明顯發炎時，患者可能沒有不適；當肝臟發炎時，可能有倦怠、疲勞、噁心、食慾不振等狀況，一般比較輕微，很容易被忽視。

感染B型肝炎病毒後，演變成慢性B型肝炎帶原的比例，跟年紀有很大的關係，黃志富醫師分析，在年紀越輕的時候感染B型肝炎病毒，較容易變成慢性B型肝炎帶原的狀態。成年後感染B型肝炎病毒的症狀會比較明顯，但是只有不到5%會變成慢性B型肝炎帶原。

從1984年開始，台灣開始替新生兒大規模接種B型肝炎疫苗，所以能夠有效預防，讓B型肝炎帶原率大幅降低，從15%至20%，降到1%以下。

●只要不清楚 就要記得篩檢B型肝炎

「抽血檢驗便能確認自己是否有B型肝炎抗原HBsAg或B型肝炎抗體HBsAb，非常方便。」黃志富醫師提醒，「因為B型肝炎帶原者大部分都沒有症狀，若不去檢查的話，根本不知道自己是否有B型肝炎。等到出現明顯症狀時，慢性肝炎可能已經進展到肝硬化，甚至長出肝癌，這就是所謂的肝病三部曲。」

根據流行病學的調查顯示，大概只有一半的B型肝炎帶原者知道自己有B型肝炎，黃志富醫師指出，換句話說有將近一半的B型肝炎帶原者不知道自己有B型肝炎，而疏於追蹤與治療，對健康是極大的威脅。

(圖/照護線上提供)

●貼心小提醒

在防治B型肝炎的過程中，首先要去除掉對於B型肝炎的歧視，黃志富醫師提醒，B型肝炎病毒主要透過血液、體液傳染，與B型肝炎帶原者一同用餐、握手並不會遭到傳染，而且B型肝炎個是一個可以控制的疾病。

大家都要積極接受篩檢，確認自己是否有B型肝炎抗原或抗體。若有B型肝炎帶原，務必接受治療、定期檢查，才能扭轉肝病三部曲的命運。