「每天起床到平均磨損膝蓋3千次，你的骨骼健康還好嗎？」這句耳熟能詳的廣告詞道出了現代人的通病。吉安醫院醫療副院長鄭崇佑醫師指出，由於都市生活缺乏陽光的滋養，加上國人普遍鈣質攝取不足，骨質疏鬆症成為了台灣人大宗的隱形疾病。

●女性骨鬆比例高達3成

研究顯示，台灣50歲以上女性，約有高達1/3人口罹患骨質疏鬆症，但大眾對骨質疏鬆診斷及治療的認知卻相對薄弱，導致潛在罹患族群被忽略，直到有一天因為跌倒、骨折才被診斷出有骨質疏鬆症，這時骨質密度多半已經大幅降低，僅能依靠鈣補充劑及維生素D來維持密度，減緩骨本流失。為什麼女性容易出現骨質疏鬆呢？

●骨骼生長的奧妙平衡

我們先從骨骼的「平衡機制」說起。你知道都市更新嗎？當一座建築過於老舊，我們必須將舊有的結構拆除、重新建起新的建物，這就是大眾所知的都更。而人體的骨頭也是如此，骨骼當中有兩種細胞負責骨骼的都更：成骨細胞（osteoblast）與蝕骨細胞（osteoclast）。蝕骨細胞將骨骼分解成鈣與磷酸根離子、而成骨細胞則將鈣與磷酸根重組成新的骨頭；一般狀況下，兩相消長的速率達成平衡，使人體骨骼保持強健[2]。到了25-30歲，人體的骨質密度達到一生的高峰，接著會開始下降。

●性激素影響骨質密度

然而骨骼的成長不只牽涉成骨細胞與蝕骨細胞，還有「性激素」哦！女性體內的雌激素與男性體內的睪固酮，都肩負著阻擋蝕骨細胞過於強盛的任務。不過到了更年期，人體內的性激素濃度會自然下降，這時蝕骨細胞受到的阻擋較少，於是消滅骨骼的速度也加快。以女性為例，停經後骨質密度下降的速率達到1~3%/年！這是什麼概念呢？

請想像有棟海砂屋，每年隨著風化，鋼筋漸漸外漏、致使氧化愈發嚴重，最後建物結構完全毀壞。更年期後的骨頭就像逐漸外漏的鋼筋，沒有性激素阻擋蝕骨細胞的作用，快速崩解。停經五年後的婦女體內雌激素濃度，比一個中年男子體內的還低，趨近於零。

●當心！男性也有更年期

而這樣的更年期症狀不只發生在女性身上，男性的睪固酮濃度也會隨著年歲增長消逝。大概到65~70歲，男性的骨質流失速度與同齡女性差不多，甚至因為男性的骨質疏鬆症通常發作得較晚，所以骨折的情形更為嚴重、難以復原。（美國國衛院，2018）

●預防骨鬆，從補充鈣質與規律運動開始

幸好骨質疏鬆是一種十分容易預防的疾病。建議50歲以上女性及70歲以上男性每日補充鈣質1千毫克、維生素D8百毫克，隨餐服用鈣片是最簡便的方式，因為胃酸的分泌可以幫助鈣質的吸收。除了飲食，負重運動也有助於維持骨骼強壯，因為可以加速成骨細胞與蝕骨細胞的平衡進行。

最後也呼籲國民，將篩檢骨質密度視為每年定期健檢項目之一，透過早期的追蹤及適當的補充鈣質，避免快速崩解的骨骼，影響老後的生活品質。