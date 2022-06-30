位於台中市南部的烏日區，因雨量較小，氣候溫暖，區域內又有高鐵、台鐵及台中捷運等三鐵共構等宜居優勢，磁吸多方客層前來置產。深耕台中多年的德金營造，憑著精準選地眼光，攜手七期豪宅建築團隊於五光國小正對面，開發近3千坪大基地，興建符合全齡化、全方位及全功能的百戶別墅社區「德金天堡」，享有「3環3線3商圈」之利多，打造「幸福333」。

建案「德金天堡」在五光國小正對面。(圖/德金天堡提供)

專案經理江明德表示，建案「德金天堡」基地位置隸屬台中市都市計劃農業區，緊鄰前竹重劃區，區域規劃將商業區分佈於環中路兩側，文教區則位於光德路，未來發展力道強勁，預計113年年底完工。此案正對五光國小，絕佳地段可快速串聯國道1、國道3及國道4；距離三鐵共構也只有5.6公里，附近還有台74、中投與中彰快速道路，盡享「3環3線」交通舒暢優勢。

中投快速道路。(圖/德金天堡提供)

此外，車程3分鐘即能抵達3大商圈，包含烏日商圈、明道商圈及愛買商圈，甚至鄰近占地18萬坪的高鐵娛樂購物城，生活娛樂採買完全無虞。附近亦有中科園區、台中工業區、台中軟體園區、精密園區及銘傳產業園區等，與高科技走廊產業新聚落為鄰，未來展望值得期待。

江明德說，台中烏日已多年不見百戶別墅規模，首次規劃24小時社區管理模式，夜間會關閉鐵門，形成隱居空間，並規劃3層樓高的公共會館。「德金天堡」共有4種類型產品，主打前院停車5米3戶型，其他則為新加坡式新概念別墅、，15米光明路旁騎樓式別墅及大面寬頂級電梯別墅。會館規劃一樓24小時警衛管理室、垃圾暫存室；二樓為韻律教室、小孩遊戲區及家教室等；三樓則是會議室，提供住戶凝聚社區情誼的空間。

本案首次規劃24小時社區管理模式，夜間會關閉鐵門，形成隱居空間。(圖/德金天堡提供)

江明德分析，目前烏日的電梯透天產品較常見，開價約2500-3200萬元，台中南區的大樓及新建案成交價則是坐4望5，高鐵特區二手中古屋也已上看3字頭，不過市面上的3房價格可購得「德金天堡」的4房產品，顯示性價比高，值得投資。

接待會館：台中市烏日區中山路一段近麻園溪東路(星巴克中山門市正對面)

洽詢電話：04-2338-2488