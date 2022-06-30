受疫情影響，全球晶片供應短缺已持續近兩年，不過近期已有緩解跡象，因為消費電子產品下半年景氣持續不振，其中MOSFET〈金屬氧化物半導體場效電晶體〉部分產品庫存過高的壓力鍋已開始引爆，據悉庫存水位落在3~4個月者不在少數。

DIGITIMES引述業界說法指出，MOSFET小訊號、通用型庫存水位落在3~4個月者不在少數，知情業者透露，今年第2季初期部分晶圓6吋廠端，都認為最慢2022年第4季兩岸各大MOSFET晶片商將面臨高庫存風險，主因在於NB/PC領域的訂單需求下滑幅度與速度加快，從原先的下滑3~5%幅度擴散到下滑10~15%區間。值得注意的是，MOSFET產品已浮現「價量齊跌」的態勢，部分低階產品降價幅度估計有雙位數百分比。

晶片業近來雜音頻傳，其中以類比晶片跌勢最重，跌價幅度高達8成。其他包括三極體與驅動晶片受到終端需求降低、供不應求情況減少影響，5、6月價格平均跌幅達20%~40%，因消費市場需求不旺，微控制器（MCU）跌價幅度也逼近40%；至於DRAM、NAND Flash快閃記憶體以及GPU，跌價跌幅則約介於5%~20%。

根據Susquehanna Financial Group研究報告，5月晶片從下訂單到交付的時間平均為27.1周，與4月份的27周差不多。摩根士丹利分析師 Adam Jonas則表示，晶片短缺問題可能比預期更早得到緩解，主要原因在於消費電子產品市場減速以及大陸復產復工等。