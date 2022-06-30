開燈睡覺有害健康

很多人每晚都開著電視，不知不覺睡著，但新研究顯示，這麼做可能會導致早死。

據CNN新聞網和《紐約郵報》（New York Post）報導，美國西北大學醫學院（Northwestern University School of Medicine）針對552名年齡介於63—84歲間的受調者，檢視了環境光對健康和睡眠習慣的影響。

研究發現，那些就算在最微弱環境光中睡眠的人，比較容易有糖尿病，肥胖和高血壓等問題。領導這項研究的徐斐莉（Phyllis Zee）說，大家在睡覺時，最好盡量避免，或盡量減少暴露在光線下。

研究說，人們在如電視等發出微光的狀況下睡著，早晨比較容易出現胰島素抗性。而據《美國家庭醫生》（American Family Physician）說，所謂胰島素抗性，就是肌肉，脂肪和肝臟中的細胞對胰島素沒有適當反應，通常和2型糖尿病，高血壓和心血管疾病有關。

研究數據顯示，在有夜間環境光下睡覺的受調者中，有17.8%罹患糖尿病，而在漆黑中睡眠的，卻只有9.8%。此外，在有夜間環境光下睡覺的受調者中，有40.7%體型肥胖，但在漆黑中睡眠的，約有26.7%有肥胖問題。

而這項研究還發現，那些在環境光下睡著的人稍後比較容易醒來，第二天還需要補眠。徐斐莉說，大家都知道，夜貓子往往也有較高的心血管和代謝疾病風險。