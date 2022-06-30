大陸歌手汪峰2015年與國際影星章子怡結婚，婚後育有6歲女兒醒醒和2歲兒子，加上與前女友葛薈婕生的女兒「小蘋果」，組成一家五口的幸福家庭。今（29日）是汪峰的51歲生日，他在社群平台發文祝福，並分享全家福，其中17歲小蘋果染了一頭時髦的銀灰髮，漂亮的外型媲美繼母章子怡。

汪峰29日晚間在微博表示，這一年沒有虛度，他忙著製作新專輯，預計一、兩個月後就會發行；接著感嘆世界的變化變得更快，習慣的生活似乎跟以前也不一樣，所幸孩子、家人和朋友們安好，汪峰感性地寫道：「他們還有快樂，她們還有幸福，這讓我安心，其實已經足夠……祝與我同樣今天生日的人們，安康、幸福。祝生於6月29日的我們，生日快樂！」

汪峰在51歲生日當天感性地發文。（圖／微博@汪峰）

同時，汪峰分享3張慶生照，其中一張是一家6口的全家福，身為壽星的汪峰抱著小女兒醒醒坐在正中間，左右兩側則是愛妻章子怡和17歲長女小蘋果，正值青春期的小蘋果，染了一顆銀灰色的頭髮，將膚色襯托得更為白皙，加上原本就很標緻的五官，姣好的顏值完全不遜色化著淡妝的章子怡。

事實上，章子怡和汪峰結婚後，不僅時常被看衰，章子怡與繼女小蘋果的互動，更是外界好奇的焦點；去年一度有報導指出，章子怡為了照顧兒子，冷落小蘋果，還表示小蘋果在海外念書，個性有點憂鬱，「小小年紀就要承受旁人體會不到的痛苦」，導致母女感情生變。

對此，小蘋果曾親上火線否認，強調都是在胡亂抹黑，而章子怡過去上節目也有強調和小蘋果感情比親生母女還要好，透露：「我的大女兒，她不是我親生的，她缺失很多母親的愛。但是我很幸福，因為我有緣認識了她，有緣成為她的母親，我要把我所有的愛，也許會勝於我親生的女兒，我都願意給她。」