澎湖以海產聞名，其中馬糞海膽更是民眾的最愛，但海洋公民基金會、台灣動物社會研究會29日聯合聲明，指出馬糞海膽長期遭民眾濫捕，僅過50年，數量就從2億顆到如今5萬顆，呼籲澎湖全面禁捕。

聲明指出，7月澎湖的馬糞海膽就要進入為期2個月的開放採捕期，但4月志工下海進行生態調查時，竟然幾乎看不到馬糞海膽出沒，整個過程中僅看到2顆，保守估計馬糞海膽數量恐已低於5萬顆，對比半世紀前超過2億顆，可說相當恐怖。

聲明表示，澎湖縣府雖然為避免漁業資源浩劫，於2007年開始進行相關管制，2018年近一步縮限捕撈期，將原本4個月縮短到2個月，但措施只規定採捕大小，未制定總量管制與禁止區域，也因人力不足，無法落實消費市場炒作需求、人為貪婪濫捕，相關規範形同虛設。

海洋公民基金會指出，長期監測當地市場情況，發現早難以見到整顆海膽，漁民為躲避規範海膽剖殼裝盒，也不斷傳出有漁民偷藏私養海膽，讓稽查人員防不勝防，難以有效執法，導致馬糞海膽幾乎被抄家滅族。

台灣動物社會研究會說，馬糞海膽在珊瑚礁生態系中扮演相當重要的角色，墾丁國家公園在2005年成立海洋保護示範區，流放幼小個體，並嚴格禁止捕撈馬糞海膽，經過多年努力，復甦有成，2017年時幾乎恢復到1984年時的數量，呼籲澎湖縣府可參考，並嚴格思考相關規範，全面禁止捕撈。