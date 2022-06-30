喝桶裝水竟罹患肝癌？大陸理髮廳一對夫妻，事業有成，生意相當繁忙，2人5年來堅持只喝桶裝水，卻在近日身體不斷出現大小病痛，就醫後發現雙雙罹患肝癌，揪出元凶後更是崩潰不已。

根據陸媒報導，大陸這對夫妻經營理髮店，時常忙到半夜12點才收工，近年來身體狀況卻每況愈下，先是丈夫開始異常嗜睡，接著眼睛乾癢、肩膀痠痛，妻子雖晚了一些，但也開始出現同樣症狀。

丈夫原先不以為意，直覺是因工作過度疲勞所致，但見到妻子卻也出現同樣症狀時，認為狀況不單純，事後2人更出現經常性的腹痛、腹瀉，因此趁著休假時前往醫院檢查，沒想到檢查報告出爐後，確定他與妻子雙雙罹患肝癌。

由於2人5年來都訂購大量桶裝水飲用，懷疑原因出在水上面，經抽驗後，發現是不肖業者偷工減料，使用不合規範的塑膠容器，導致有毒物質融入水中，毒素在肝臟內不斷累積，最終導致2人都罹患肝癌。