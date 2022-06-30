梁舒涵休息充電半年，外型更亮眼。（粘耿豪攝）

梁舒涵休息充電半年，外型更亮眼。（粘耿豪攝）

梁舒涵休息充電半年，外型更亮眼。（粘耿豪攝）

以《女兵日記》走紅、並獲得金鐘獎新演員獎肯定的梁舒涵，近期加入台視《美麗人生 日出他鄉》演出，她日前接受專訪時表示，去年10月底《女力報到》殺青後休息半年，這段期間她除了看書、畫畫，也爬山、打羽球、烹飪、烘焙、到處看展覽，「我興趣廣泛，想接觸很多不一樣的東西，增加自己的墨水，感覺水快用光了！」本來因忙拍戲感情空窗4、5年，疫情期間也談了個戀愛，「但疫情還沒結束，戀情就結束了！」

梁舒涵透露，去年上半年在朋友介紹下與一位圈外人談戀愛，中間分分合合多次，去年底確切分手，至於分手原因，主要是覺得相處愈來愈像朋友、不像在談戀愛了，兩個人都曾試著要好好重新整理，最後還是以退回朋友關係收場，現在還沒有新追求者出現，「正在等待春天的到來！」她只要拍戲就會把全部精神心力都放在工作上，直言很難再去重新認識一個人，也沒時間經營感情，只怕自己又要有一段時間都無法好好談戀愛了。

過去半年她重拾各種興趣，其中打羽球對不愛運動的她來說是全新接觸與體驗，雖然至今仍打得不夠好，卻讓她從中獲得很多， 「一開始只為了能接到球就好，後來發現打羽球很多是臨場直覺反應，接到球之後，你的雷達發現哪裡是空檔就往那裡擊球，每次打球也都要專注在自己的狀態，包括握拍有沒有跑掉，腰、上手臂哪裡在出力，每次打球都會發現自己更往前進了，這種進步超越比賽輸贏這件事，也影響我後來的生活、事業，我學會放掉很多跟別人比較的部分，只需要專注把自己的角色演好、把角色該傳達的傳達出去，這樣就很滿足了，不再有那麼大的得失心以及在意別人怎麼看我」。

她坦言以前的自己雖然也是專注工作，但容易受外力影響，別人說什麼、出不同的意見都會影響她，讓她焦躁煩悶，「現在接收到訊息，我可以像打球一樣，找到自己更舒服的方式，會平靜分析，發現問題進而調整，讓我自己變得更好！」

休息充電半年多再復出拍戲，被發現瘦了一大圈，梁舒涵透露這是拜這兩年愛上爬山所賜，她不太喜歡在健身房做同樣的動作，剛好認識喜歡爬山的山友，教她自然運動法，「選擇自己喜歡的運動方式才可能持久，我可能比較喜歡周遭景色一直變來變去，且爬山其實是耗氧的運動。因為瘦了、水腫消了，現在我還必須認真研究如何靠食補增加膠原蛋白，避免臉看起來太凹」。