潘嘉麗2020與製作人老公結婚，除了在家洗手作羹湯當老公的水某，也跨界也參與戲劇演出，但她最愛的還是唱歌跟創作，所以她決定今年下半年要先回歸歌手身份，要努力生一張專輯出來，被問到造人計畫，潘嘉麗笑著說：「做專輯跟生BABY不衝突嘛，可以一起努力，家人們也很關心這件事情，我跟先生就是順其自然，我們就是先努力囉。」

她回首去看自己一路離鄉背井工作，她想把在生活中、工作中、感情中所遇到的妥協、委屈、無人訴說的心情，想用音樂訴說出來，潘嘉麗覺得自己中文能力還有待加強，無法完整地寫出自己的心情，所以她特別請製作人老公親自操刀新歌〈不演了〉，雖然製作人是自家老公，但完全沒有放水，還比錄製其他歌手更嚴格。

潘嘉麗說：「我先生工作上本來就是很嚴謹的人，我知道他是希望我能更好，但他有次真的說得很難聽，我在錄音室那頭都氣哭，可是我沒給他看到，因為我也是專業的歌手，我不能輸給他。」2人每天錄完音回家就會坐在沙發二頭冷靜，有一天製作人先生突然說：「我覺得你的專輯要找別人錄，不然我怕做完你的專輯，我們可能會離婚。」潘嘉麗馬上大笑安慰先生，「這種事情不可能發生」，他們都是專業人士，工作上都會有自己的堅持，潘嘉麗很相信先生在專業上給她的建議。

他們因疫情還無法跟先生回新加坡看家人，她盼望管制快快解除，就可以跟久違的家人聚首，也給長輩一個正式的婚禮，彌補因疫情家人無法來台參加婚禮的遺憾，潘嘉麗希望今年下半年也可以努力的把新專輯生出來。