美國股市3大指數今天微幅漲跌，其中標普走勢震盪，終場以微跌作收，創下自美國前總統尼克森（Richard Nixon）首任任期以來最遭上半年表現。

道瓊工業指數小漲82.32點或0.27%，以31029.31點作收。

標準普爾指數微跌2.85點或0.07%，收在3818.70點。

那斯達克指數小跌3.65點或0.03%，收11177.89點。

費城半導體指數挫跌58.10點或2.20%，收2583.98點。（譯者：陳正健）1110630