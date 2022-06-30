美國股市3大指數今天微幅漲跌，其中標普走勢震盪，終場以微跌作收，創下自美國前總統尼克森（Richard Nixon）首任任期以來最遭上半年表現。
道瓊工業指數小漲82.32點或0.27%，以31029.31點作收。
標準普爾指數微跌2.85點或0.07%，收在3818.70點。
那斯達克指數小跌3.65點或0.03%，收11177.89點。
費城半導體指數挫跌58.10點或2.20%，收2583.98點。（譯者：陳正健）1110630
美國股市3大指數今天微幅漲跌，其中標普走勢震盪，終場以微跌作收，創下自美國前總統尼克森（Richard Nixon）首任任期以來最遭上半年表現。
道瓊工業指數小漲82.32點或0.27%，以31029.31點作收。
標準普爾指數微跌2.85點或0.07%，收在3818.70點。
那斯達克指數小跌3.65點或0.03%，收11177.89點。
費城半導體指數挫跌58.10點或2.20%，收2583.98點。（譯者：陳正健）1110630
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