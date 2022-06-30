台北醫學大學知名女教授黃彥華，與擔任台灣大學醫學院藥理研究所所長的丈夫林泰元涉嫌將她受北醫委託研發的幹細胞應用成果，占為己有，2度私下申請專利，造成北醫損失，涉嫌業務侵占、背信罪，事後北醫發現向調查局提告，台北地檢署29日指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索，並約談黃、林2人到案。檢方訊後，30日諭知黃、林及華華大有公司監察人高禎祥3人各以100萬元交保。

黃彥華是台大生化博士，曾任中研院生化所研究員、她長年在北醫從事幹細胞研究工作，曾任北醫研究發展處研發長、人體細胞組織優良操作核心實驗室主任、細胞治療與再生醫學研究中心執行長、現為北醫生物化學暨細胞分子生物學科特聘教授。 黃彥華專長為多能性幹細胞與癌幹細胞之微環境訊息調控機制、生殖幹細胞、肝癌幹細胞、子宮內膜癌幹細胞研究，曾多年獲科技部補助大專院校獎勵特殊優秀人才獎勵，是台灣幹細胞及細胞治療研究的先驅之一。

另黃女丈夫林泰元則是台大醫學院藥理科所所長，夫妻倆都曾主持、參與過多項幹細胞相關研究專案，並共同成立研發團隊。

調查局獲報，黃彥華在北醫任職期間，曾受學校委託，針對間質幹細胞所分泌出的外泌體（exosomes）應用進行研究，並取得成果，認為可能有促進組織修復再生、抑制發炎反應等效用，在2011年、2013年未經校方同意下，以她及丈夫林泰元研發團隊名義，私下申請相關製劑專利。

由於黃彥華、林泰元的研究專利，若應用於醫美領域，將能在美容護膚及除疤等療程上產生龐大商機，因此有業者近日與黃、林夫妻合作，計劃將這兩項製劑專利轉為商用，北醫驚覺發現相關專利原本應屬於北醫大所有，因此向調查局告發。

檢調認為，黃、林於2011、2013年間，受北醫委託從事幹細胞研究，竟違背受託任務，將屬於職務上研發成果，占為己有，私自申請專利，涉犯《刑法》業務侵占、背信等罪，29日搜索9處地點，約談黃、林2名被告，同時約談多名相關證人以釐清案情。