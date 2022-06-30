本周二(28日)早上10點多家券商看盤軟體出現無法連線當機狀況，讓投資人哀號無法正常交易，事發主因為台固與中華電(2412)互連網路斷訊，而當時市場盛傳是因台灣大(3045)斷網，故事發第一時間，台灣大就發聲明表示，為中華電HiNet的流量完全中斷，儘管斷網已在當天不久後陸續恢復，但針對事發主因，台灣大再度發表聲明強調，中華電在未協商也未告知的情況下，貿然採取自動斷網措施，造成台灣大及客戶權益受損；另外一分面，中華電同樣也祭出4點回擊，強調628斷網事件非自家責任，兩家電信業者各自捍衛自家權力。

台灣大表示，除感謝NCC調查事發原因與責任歸屬，並責成中華電採取斷網行動前應再確認，本次事件中華電在未協商也未告知台灣大的情況下，就以(BGP)路由筆數超過徑自設定之限度(6000筆)，便貿然採取自動斷網措施，造成公司及客戶權益受損。另外，此次公司向中華發出之6000筆BGP路由筆數，在網路維運中並非特殊不正常現象，亦無對網路造成立即危害或風險。台灣大同樣路由筆數發送給三十餘家互聯業者，皆未造成問題。中華電在未與溝通的情況下直接斷網，所造成的損害，台灣大將採取相關措施維護公司及客戶權益。

針對台灣大的最新說法，中華電也立即發4點聲明回擊，強調指涉自家未經協商亦未告知即以(BGP) 路由超量貿然採取自動斷網措施，造成同業及其客戶權益受損一案，與事實不符，首先，依目前網路服務正常下，台固發送之BGP路由筆數約1500筆，以628發生之路由障礙事件而言，台固公司BGP連線之路由筆數均超過6000筆，已明顯造成所謂BGP路由誤放，實屬特殊不正常現象；第二，中華電依據通傳會108年「邊界閘道路由安全管理功能查核表說明」，其中針對BGP路由收送正確性管理之查核要求，國內BGP路由器應具備「最大允入網段筆數」及「偽造業者本身使用所屬網段」之防護機制及應變措施，在網路管理最佳實務及規範做法下，為避免造成立即的網路危害，必須啟動網路自動保護機制，況超過BGP路由上限保護機制會造成BGP連線中斷，為各連線業者所明確知悉；第三，中華電長期以來遵照國際網路標準與主管機關規範，為維護網路傳遞安全與資安環境，所有數據與防護機制絕非逕自判斷，中華電是為了保護整個網路避免遭受攻擊，實際上仍係歸責BGP路由誤放所致，絕非所謂「貿然採取自動斷網措施」，此一事件非屬公司責任；最後，上述內容中華電已向NCC報告事件始末，NCC均能充分理解並接受。