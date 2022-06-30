土耳其週二撤銷反對芬蘭瑞典申請加入北約的否決，同時還簽下三國協議，讓北約增兩新成員幾乎是板上釘釘，也被視為是西方國家與俄羅斯間紛爭的一次外交勝利。對此結果，目前人在中亞的土庫曼訪問的俄羅斯總統普丁則表示，兩國與俄羅斯之間沒有烏克蘭的類似問題；但他也發出警告，在兩國建立軍事設施將逼迫莫斯科做出行動。

普丁週三在土庫曼說:「與瑞典和芬蘭，我們沒有在烏克蘭遇到的問題。他們想加入北約?那繼續吧。」他隨後發出警告:「但他們必須明白，以前沒有威脅，但若加入北約後他們在兩國建立軍事設施和部署軍隊，那俄羅斯將不得不做出實際行動回應，並對我們造成威脅的國家做出類似舉動。」

他補充說，莫斯科和赫爾辛基與斯德哥爾摩的關係將不可避免的因北約成員的身分而惡化。

普丁還否認本周對克列緬丘格（Kremenchuk）的空襲，他表示俄羅斯軍隊不會攻擊任何民用設施，他強調俄軍完全知道哪裡會有甚麼東西。

對於在烏克蘭的「特殊軍事行動」，普丁強調目標沒有改變，其目標是解放烏克蘭東部的頓巴斯地區，為俄羅斯的國防安全創造條件，他表示俄軍已經在烏克蘭推進，軍事干預正在按計畫進行，也沒有必要為結束行動而設定期限。