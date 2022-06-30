金管會日前要求所有產險公司6月30日前必須完成防疫保單續保、核保作業，富邦金(2881)旗下富邦產險表示，截至6月28日，防疫險投保在途件已全數完成核保審查，提前達標。根據內部統計，5月至6月27日，富邦產險已完成近10.3萬件理賠案，賠款金額40.8億元，賠款較今年前4月暴增約15倍。

富邦產險表示，截至6月28日，防疫險投保在途件已全數完成核保審查，惟部分案件仍需要客戶確認或補齊資料，將透過各類數位途徑讓客戶補齊文件，減少客戶臨櫃辦理業務奔波的辛苦，業務員也會協助完成後續照會作業，讓客戶能夠儘快取得保單。

根據統計，富邦產險今年1月至4月底止已完成簽結7,937件防疫險理賠案件，賠款金額達2.6億元，由於新冠肺炎疫情確診人數持續攀升，理賠申請案件也大幅增加，5月至6月27日，已完成10.3萬件賠案、賠款金額40.8億元，較今年1-4月賠案增加約13倍，金額更暴增約15倍。

富邦產險說明，為了儘速履行對於保戶的承諾，產險全體同仁全員投入支援賠案整理與輸入，也特別增聘100多位工讀生協助整理賠案文件，確實履行契約義務。

為加速處理每日逾萬件的防疫險理賠申請，富邦產險於6月24日新增「線上理賠通報系統」，搭配防疫險理賠專用申請書，保戶可先於官網「防疫險客戶關懷專區」直接線上填寫，除了減少手寫填寫欄位外，也可避免因手寫文字辨識錯誤而增加溝通的時間，進一步縮短理賠審核流程。