國民黨中常會昨（29日）正式提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，而對於綠營當前開始對柯發動猛烈攻擊，民進黨前立委沈富雄除痛罵外界稱柯南下參選「是為左楠選區立委」的說法，也直言由於柯表現好、失言少，因此綠營「現在對柯志恩很感冒！」

國民黨29日提名智庫執行長柯志恩參選，但連日來綠營及側翼已備好「彈藥庫」連番攻擊，一下傳柯劍指2024左楠立委，28日又被酸連衛武營、高流名稱都能口誤。柯回應，希望有更建設性批判，不要過度做文章，更駁斥說她要選立委很可笑。

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》首先指出柯志恩從一開始的抵死不從到最後同意，綠營對此是非常在意的。沈富雄雖直言綠營當然知道柯志恩當選是很不容易的事，但也指出，柯志恩「表現好，浮出檯面後幾乎沒有失言，且每一句話都很動聽」，所以綠營現在對她很感冒。

沈富雄提到，近期許多親綠媒體開始對柯志恩猛烈攻擊，而其中罵得最沒有道理的，就是柯志恩「為什麼要南下去選？因為她心在黃昭順那區（左營、楠梓）的立委」的說法，讓沈氣得痛罵「哪有可能！？」也指出柯志恩的心並不是在那，就算被逼迫也不會選該區立委，一定有其他的原因！也讓一旁的民進黨前立委郭正亮開玩笑道「她在幫某人背十字架啦！」