網紅閃亮亮擁有天使臉孔及魔鬼身材，亮眼外型受到網友關注，由於過去曾擺攤賣紅豆餅，讓她被封為「紅豆餅女神」，不過卻因為和「硬漢兄弟」成員黃包包性愛影片外流，導致形象跌入谷底，3月時無預警宣布將與「閃亮亮」這個藝名說再見，昨（29）日她也宣布新藝名，並表示：「接下來的路交給你了」。

閃亮亮3月先宣布要與原本藝名道別，接著曬出一系列清涼美照，預告即將推出寫真書，昨(29日)在instagramPO出數張辣照，只見她身穿白色連身衣，呈現「下半身失蹤」的狀態，露出一雙白皙修長美腿，對著鏡頭擺出撩人POSE，大露火辣S型曲線，尤其一張背對鏡頭的照片，還露出半顆蜜桃翹臀，讓網友充滿無限遐想。

閃亮亮接著宣布：「你好，今天開始我不再是閃亮亮了」，她坦言這幾年發生了很多事情，很感激家人、朋友及粉絲們的陪伴與支持，畢竟陪伴一個人成長不容易，也因為有眾人支持，讓她即便數次掉進深淵裡，都能夠再次爬起來，也能夠越來越自在的生活，接著宣布「蕭芷渲來了」，她表示改名對自己而言，只是一個階段的改變，改變後的好壞還是得靠自己決定。

閃亮亮最後表示：「謝謝閃亮亮這些年所帶給我的經歷，今天這是我人生中很重要的里程碑，蕭芷渲接下來的路交給你了」，這篇PO文短短時間就吸引近5萬人按讚，紛紛留言：「芷渲請多多指教」、「名字換了也一樣是我們可愛的寶」、「新的名稱新的未來新的開始」。