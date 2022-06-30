彰銀(2801)29日召開線上法說，表示2022年首季獲利優於預期，前5月自結稅後淨利年增近3成，且首季淨利差及存放利差已見提升，預期第二季將更明顯。展望後市，將把握升息契機，下半年業務將持續朝4大方向推展，確保獲利穩定成長，對今年營運維持樂觀看法。

彰銀2022年首季合併淨收益74.29億元，季增5.48％、年增7.76％，稅後淨利23.77億元，季增達17.14％、年增達22.16％，每股盈餘（EPS）0.23元，表現優於預期。前5月自結稅後淨利42.49億元、年增29.23％，每股盈餘0.41元，維持顯著成長佳績。

彰銀首季利息淨收益54.51億元，季增1.63％、年增達13.4％，手續費淨收益11.87億元，季增2.38％、年減1.35％。投資收益7.29億元，季增達74％、年增3.21％。資產品質明顯改善，逾放比續降至0.29％、5月更降至0.25％，覆蓋率至首季生至422.05％。

彰銀表示，隨著美國聯準會及台灣央行升息，彰銀首季淨利差（NIM）自0.27％回升至0.29％，存放利差續升至0.91％，已有顯著提升，預期第二季提升態勢將更明顯。因應央行再度升息，彰銀表示目前資產配置得宜，將再觀察市場變化，預期第二季獲利將優於首季。

彰銀存款量2.2兆元、年增11.75％。在積極拓展中小企業放款、鞏固大企業客戶策略下，放款量1.6兆元、年增6.3％，其中企金年增達10.21％、個金年增達10.96％，海外年增2.27％，預期第二季存放款營運量可望持續成長，央行打炒房對房貸業務推動影響有限。

展望後市，彰銀認為雖然全球面臨俄烏戰事、疫情、通膨壓力等因素下使經濟成長放緩，但國內科技業廠商持續擴大投資計畫，有助維持台灣出口及投資動能，外匯業務也能穩定成長。不過，仍將審慎密切觀察疫情對下半年消費成長影響，確保獲利穩定成長。

彰銀認為，在整體經濟環境處於升息狀況下，有助提升利差及存放利差表現，但也會留意升息對存款業務成本增加、放款業務成長減緩等影響。雖然市場仍有許多不確定因素，但彰銀對今年營運維持樂觀看法，將適時調整資產配置，致力朝年度目標邁進。

彰銀指出，下半年業務推展重點將持續朝積極擴展中小企業放款、增裕手續費收入、持續推動ESG永續金融、加速推動友善金融等4大方向進行。首先，將把握升息契機，積極擴增中小企業放款，同時推動普惠金融及都更危老案件。

其次，彰銀除了核心存放業務外，將適時布局債券投資部位，並引進策略聯盟來擴大法人戶交易量，以增裕手續費收入。同時，將持續推動永續金融，協助綠色及永續發展產業取得融資資金，並引導企業及投資人重視永續議題，加速推動友善金融。