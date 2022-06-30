單腳站立無法超過10秒，恐是身體發出警訊，胸腔暨重症科醫師黃軒分享英國研究表示，單腳站立無法超過10秒以上，未來10年內，因某種原因死亡的風險會暴增84%， 這類人通常身體狀況不佳，往往伴隨有肥胖、心臟病、高血壓和高脂血症，因此單腳站立超過10秒是很重要的，若站不穩又無法維持平衡，這要特別注意。

黃軒今（30）日於個人臉書粉專指出，根據英國布里斯托大學研究，平常的人單腳站立的平衡感，在60歲之前，仍然可以保持不錯的水準，但邁入60歲後有迅速下降趨勢，因此英國開始做單腳站立相關研究。

單腳站立若無法超過10秒，要注意。（圖／翻攝自黃軒臉書）

黃軒表示，2009年2月至2020年12月期間，英國共邀集1702名受試者，年齡落在51至75歲之間，平均年齡為61歲，其中68%的參與者是男性。在試驗中要求受試者面朝前、手臂向下，貼在身體的一側，再將抬起的腿，連接到對側腿的小腿上，並單腳站立10秒。

黃軒說，從研究中發現，近20%的人單腳站立無法維持10秒，這樣的情況幾乎每5年會翻近1倍，研究追蹤期間，約有7%的人會死亡，主要死因是癌症32%、心血管疾病30%、呼吸系統9%、新冠病毒感染併發症7%。而單腳站立超過10秒者，10年內死亡率為4.5%；單腳站立無法超過10秒者，10年內的死亡率則是17.5%。

黃軒解釋，單腳站立無法超過10秒者，通常身體狀況不佳，往往伴隨肥胖、心臟病、高血壓和高脂血症，特別是糖尿病患者的死亡比率，比單腳能站立超過10秒者，高出近3倍。研究小組結論，單腳站立不能超過10秒以上，未來10年內，因某種原因死亡的風險會增加84%。

黃軒說，一個人單腳站立能維持超過10秒以上是非常重要的，一直站不穩，無法維持平衡狀態，這就是身體健康的警訊。