首批Novavax疫苗50.4萬劑於6月30日上午運抵桃園國際機場，海關完成機邊驗放通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，預計最快於7月8日起提供接種，本批效期至9月30日。（陳麒全攝）

首批Novavax疫苗50.4萬劑於6月30日上午運抵桃園國際機場，海關完成機邊驗放通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，預計最快於7月8日起提供接種，本批效期至9月30日。（陳麒全攝）

首批Novavax疫苗50.4萬劑於6月30日上午運抵桃園國際機場，海關完成機邊驗放通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，預計最快於7月8日起提供接種，本批效期至9月30日。（陳麒全攝）

首批Novavax疫苗50.4萬劑於6月30日上午運抵桃園國際機場，海關完成機邊驗放通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，預計最快於7月8日起提供接種，本批效期至9月30日。（陳麒全攝）

首批Novavax疫苗50.4萬劑於今日上午運抵桃園國際機場，海關完成機邊驗放通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，預計最快於7月8日起提供接種，本批效期至9月30日。

台灣透過COVAX機制獲配的首批COVID-19 Novavax疫苗50.4萬劑，由華航CI-74班機自荷蘭阿姆斯特丹機場啟運，班機於30日上午7時3分抵達桃園國際機場。

華航CI-74班機在落地後，滑行至A9停機坪停靠，地勤人員依防疫規定消毒作業，隨後將放置於後方貨艙的溫控櫃卸下，海關上前完成機邊驗放通關作業，再經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，本批疫苗效期至2022年9月30日。

有關首批COVID-19 Novavax疫苗的運用，依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次、第2次追加劑接種，每劑須接種0.5ml，預計最快於7月8日起提供接種。

台灣於2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。