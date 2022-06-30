年底九合一選舉牽動2024總統大選，引發各界關注。民進黨前立委郭正亮表示，「2024年的總統，是台灣有史以來最辛苦的總統」，因為任內將遇到三大危機。此說法引熱議，有網友則直言，下屆總統光停電就焦頭爛額了，恐怕沒機會管到其他事了。

郭正亮28日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，日前經濟部召開電價審議委員會臨時會，7月起電價平均漲幅8.4％，其中針對高壓、特高壓的產業用電大戶，平均調漲15％最多。7月1日電價調漲上路之後，廠商一定會將成本轉嫁給消費者，之後絕對「萬物齊漲」。

郭正亮分析，電價調漲後會引發工資調漲及各面向調漲，因為「工資跟發電都是漲價之母」，最後都是苦了人民，所以「2024年的總統，是台灣有史以來最艱難的總統」，因為下任總統在2024至2028年任期內，可能會遇到「缺電危機」、「勞保破產」及「武統危機」。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「嚇死人了！光停電就夠麻煩了，蔡政府能源政策留下這爛攤，下屆總統會被這點卡死」、「下任總統光動不動停電就會被搞到焦頭爛額了，還有餘裕管到其他事？」「前人放火，後人猛撲」、「蔡英文犯傻停止核電，大家苦哈哈」、「這叫『三代累積一代皆空』」、「光民生問題就解決不了了，根本不用戰爭我們就自己毀了」。