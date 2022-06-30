盧秀燕表示，市府持續精進排水系統，加強防汛效能。(台中市政府提供)

盧秀燕昨晚到沙鹿區南勢里南陽路視察受災民宅、慰問居民，也視察鄰近的排水工程。。(台中市政府提供)

台中市昨天受午後旺盛熱對流影響，帶來短時強降雨，市府水利局下午4時即成立三級應變中心加強防汛，中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日五處抽水站均派員進駐待命；市長盧秀燕晚間更與水利局長范世億、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋一同視察沙鹿區南勢里南陽路三處積水民宅；盧秀燕表示，市府持續精進排水系統，加強防汛效能。

盧秀燕昨晚到沙鹿區南勢里南陽路視察受災民宅、慰問居民，也視察鄰近的排水工程。她表示，沙鹿區南陽路的淹水狀況較以往已大幅改善，建設局與水利局會再研議，繼續精進排水系統，為民眾解決積水困擾。

盧秀燕說，感謝地方民代與各區公所同仁，面對突來的災情，第一時間均立即派員或通知相關單位處置，避免災情擴大。

盧秀燕表示，南勢里因地勢低窪，原本逢雨必積水，積水高度幾乎高到家中床鋪，在廖區長代表市府跟地主努力溝通協調下，2020年施作第二條長近40米排水溝加強排水，大大改善該區積水情形。昨日適逢瞬間強降雨，一時排水不及積水至門檻高度，稍晚雨勢漸歇，當地均已退水。