NBA今天出現一筆交易， 據記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)報導，老鷹與馬刺達成5換1操作，其中穆雷(Dejounte Murray)和賈林納利(Danilo Gallinari)互換東家，而老鷹還送出了3枚首輪選秀權、2026年首輪選秀互換權，如此一來穆雷將和老鷹大將崔楊(Trae Young)搭檔，這樣的組合相當令人期待。

The Hawks are sending a 2023 first-round pick via Charlotte, and their own 2025 and 2027 first-round picks to the Spurs in the deal, sources tell ESPN. Spurs will also get a pick swap in 2026. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022

根據沃洛納斯基和查拉尼亞(Shams Charania)報導指出，馬刺將穆雷送至老鷹，換來對方射手賈林納利及2023年原屬黃蜂首輪籤、2025、2027年未受保護首輪籤、2026年首輪選秀互換權，很明顯馬刺將進行重建，穆雷本季表現相當亮眼，入選了全明星賽，能夠給予崔楊非常大的幫助。

而知名記者海恩斯(Chris Haynes)透露崔楊對此感到「欣喜若狂」，畢竟穆雷本季在攻守兩端表現實在出色，場均能繳出21.1分8.3籃板9.2助攻2抄截，甚至能分擔控球任務，讓善於投籃的崔楊有更多無球跑動機會，同時減輕他防守端壓力，此外坎培拉(Clint Capela)仍坐鎮禁區。

馬刺部分換來眾多選秀權與射手賈林納利，著眼未來，今年也在選秀會挑走三名新人，分別是首輪第9順位Jeremy Sochan、第20順位Malaki Branham、第25順位Blake Wesley，然後把第38順位送至灰熊，換來2024年次輪籤，目前帕波維奇(Gregg Popovich)傾向繼續執教，有助於幫助年輕球員成長。