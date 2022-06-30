女星趙小僑2017年與劉亮佐結婚後，為了求子不惜求助生殖醫學，做了1次人工受孕及3次試管植入，經過多次的努力終於有了好結果，如今胎兒已經9個多月大，進入卸貨倒數階段，她昨(29)日到醫院進行產檢時，帶小孩提前見產房，介紹到：「這是妳來到這個世界的第一個地方唷。」
趙小僑在5月底透露懷孕8個月，如今推算應已懷胎9個月，即將卸貨升格人母，經常在網路分享懷孕日常，昨天定期接受產檢後也特地去先看產房，興奮挺著孕肚和產房拍照留念，發揮母愛對寶寶說「產檢～順便跟典典寶寶介紹一下，『這是妳來到這個世界的第一個地方唷』，最後衝刺～繼續在媽咪肚裡健康長大。」
老公劉亮佐看著愛妻辛苦懷孕，他也心痛透露，趙小僑懷孕後期症狀多，甚至連醫生都沒見過，他透露，每天看對方身體不舒服，內心非常心疼，卻連一點忙都幫不上，歷經這段艱辛求子過程，完全能體會媽咪為了孩子，需要多有勇氣又要多麼地辛苦，最後他也向偉大的母親們致上最高的敬意。
事實上，趙小僑曾透露身體免疫有異，懷孕比其他孕婦辛苦，日前她曾分享最後1次在肚皮扎針經驗，透露竟已施打168瓶免疫球蛋白，懷孕後期，10根手指關節開始24小時反覆腫脹疼痛，甚至一早起床「無法握拳、無法拿手機的程度」。
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