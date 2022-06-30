台灣缺工問題嚴重，許多工地都人手不足。一名在工地工作的男網友透露，想找粗工清土屎，結果又貴又難叫，他發現點傳播妹的價格差不多，因此就找了傳播妹來幫忙，結果工地就出現了超突兀的畫面，一位穿著比基尼、腳踩高跟靴子的長髮辣妹，提著垃圾袋蹲著幫忙撿磚塊，引起2.4萬人討論。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文分享照片說，現在的粗工又貴又不好叫，而他看價錢差不多，所以他就直接叫傳播妹來工地幫忙清土屎（水泥塗抹牆後，掉落地面的殘餘混凝土）。

粗工又貴又難找，他腦洞大開改找傳播妹幫忙清土屎。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

只見一位穿著網狀比基尼搭配棕色長靴的長髮女子，蹲在還沒有裝潢好的房子裡面，提著一個白色垃圾袋，幫忙將地上的碎磚塊撿起來，整個畫面看起來相當突兀，照片曝光後立刻引起網友關注，吸引了2.4萬人狂讚。

老闆缺粗工找傳播妹幫忙，超辣背影讓2.4萬人狂讚。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不少網友看了笑歪直呼，「工作動力又來了，平常搬不動的一下就搬動了」、「原八小時的工作效率變成了1小時，感覺還不錯，瞬間技術變嫻熟」、「這樣好像也不錯，做起來比較不會累，又更勤勞了」、「下次粗工請這種就對了」。

不過，有許多老司機看完說，日薪和時薪相比，怎麼能說是差不多啦！不要騙我讀書少。「1天跟1小時的薪水比，到底怎麼算的」、「那個價錢絕對差很多的」、「不要騙我，粗工算1天的，這個算小時的，哪會差不多」、「傳播妹你叫1天滿番，也是比粗工貴很多」、「傳播3小時的確是粗工1天的價錢，你確定她3小時能弄好？」