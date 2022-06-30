經濟部27日召開電價審議委員會臨時會，決議7月1日起電價將有部分調漲。中廣董事長趙少康小編痛批，民進黨發言人周江杰一句「國民黨政府任內沒有積極的能源開發，也疏於維護電網」，就把能源政策錯誤的責任推得一乾二凈，但若非前行政院長孫運璿的努力，二戰後的台灣不僅恐黑暗一片，更不可能有後來的十大建設，痛批民進黨不要為卸責，恣意侮辱、賤踏先賢。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」28日在臉書發文表示，周江杰一句「國民黨政府任內沒有積極的能源開發，也疏於維護電網」，就把能源政策錯誤的責任推得一乾二凈，順便把國民黨老中青都得罪光了。但其實台灣如今的電力及電網系統，都是國民黨的先賢們一步一腳印建構起的。

趙少康小編指出，二戰後的台灣殘破不堪，也沒有技術人才，國民政府光復台灣之初，發電量只剩四分之一，日本人臨走前對台灣放話「三個月後，台灣可能會黑暗一片」，所有人都帶著驚慌失措的心情，等著台灣陷入看似必然的結果。當時孫運璿有著不服輸的台灣魂，一句「我們就是有這股勁，打敗日本人的預言」，此後烏來水力發電廠、東西部配電路線、立霧發電所、新竹變電所、鄉村電氣化等一步步推動，1957年台電的發電容量更躍升了一倍。

趙少康小編質疑，國民黨先賢們的努力，帶著台灣一步一步重返光明，甚至後來的十大建設中的核能，乃至於各式火力發電廠，都是國民黨能源開發的實績，難道這就是民進黨口中的「國民黨政府任內沒有積極的能源開發」嗎？

趙少康小編更痛批，國民黨先賢的建設怎可容民進黨恣意踐踏？大家用的電是這些前賢蓋的，一條條線路是這些先賢拉的；民進黨已經做了6年，不只兩兆風電做不到1％，甚至連「守成」都做不到，現在還有臉為了推卸責任、污辱這些為了讓台灣重現光明、上山下海做基礎建設的先賢，「難道不覺得羞恥嗎？」