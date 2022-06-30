烏克蘭黑海的城市赫松（Kherson）是俄烏戰爭期間第一個淪陷的城市，俄羅斯目前也在該地派駐了臨時長官，並計畫發行俄羅斯護照與盧布，而在周二也傳出當地烏克蘭民選市長柯利卡耶夫（Igor Kolykhayev）遭到俄方逮捕，理由是不符從莫斯克的命令且拒絕合作。

根據CNN報導，俄羅斯任命的赫松臨時副區長古巴雷娃（Ekaterina Gubareva）證實逮捕了柯利卡耶夫；親俄赫松當局官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）甚至聲稱他偷走了數百萬美元，甚至在破壞俄羅斯在當地的「去納粹化進程」，且有可能被擊斃。

#Russian occupiers took Igor Kolykhayev, the legitimate mayor of #Kherson, to an unknown location.



After capturing Kherson, the #Russians removed him from his job and replaced him with the collaborator Alexander Kobets. Kolykhayev, however, remained living in Kherson. pic.twitter.com/WtdYFxo7DB — NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2022

柯利卡耶夫的顧問利亞舍夫斯卡（Halyna Lyashevska）在Facebook發文表示，柯利卡耶夫正要到市政機構上班時，一下車就被俄羅斯武裝人員逮捕並關押在單獨的房間中，他們沒收了他的電腦、硬碟、打開所有保險箱和搜索了所有文件，他確信柯利卡耶夫被逮捕是與他拒絕與占領當局合作有關。

烏克蘭赫松民事軍事管理局局長顧問謝爾希·克蘭（Serhii Khlan）說，柯利卡耶夫與俄羅斯的占領當局有著矛盾的關係，有段時間俄羅斯甚至允許他坐在烏克蘭的國旗下，但隨後堅持與莫斯科簽訂合約並以盧布支付報酬。

他說，他有兩個選擇，一個是簽署被判烏克蘭的合約與占領當局合作，要不然就是繼續拒絕合作。

斯特雷穆索夫日前也公布了赫松入俄公投的計畫，預計將在下半年舉行。