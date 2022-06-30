NCC昨（29）日公告《數位中介服務法》草案，包括臉書、YouTube等有效使用者超過230萬的大型平台全都將被納管，針對網路違法內容可向法院聲請資訊限制令、移除或暫時加註警示處分等，引起網友討論，感嘆說「綠色恐怖終究還是來了」。

NCC去年草擬《數位通訊傳播服務法》草案，準備當作網路監理法令依據，但遭質疑想干預網路而作罷，今年更名《數位中介服務法》，將5類對象納管，希望透過多方協力參與網路治理，保障數位基本人權、促進資訊自由流通，建立自由、安全及可信賴的數位環境。

草案內容指出，納管的第1類、第2類是連線服務者、第3類是資訊儲存服務者、第4類是線上平台服務提供者、第5類則是指定線上平台服務提供者，包括YouTube、臉書、Dcard等平台都將被納入管理範圍。

相關消息引起網友在《中時新聞網》、PTT等平台熱烈討論，質疑「文字獄？」「選戰要開始了…要先排除對自己不利的戰場」、「2024誰敢廢NCC我就投他」、「綠共一堆假新聞，也沒看到NCC在管」、「立法管網路，酒駕靠自律」。