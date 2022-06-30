0955更新，台股盤中跌幅持續擴大，台積電下跌10.5元觸及480.5元，大盤跌逾300點，加權指數最低一度觸及14912.64點。

台股今（30日）以15146.98點開出，下跌近百點，隨後跌幅持續擴大至超過200點，無奈賣壓持續壟罩，台股加權指數摔破萬五，台積電下跌8.5元觸及482.5元，聯發科跌9元觸及652元，航運三雄長榮、萬海及陽明都出現超過1%的跌幅。

台股昨（29日）下跌199.79點，收在15240.13點，成交值2434.65億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超139.04億。自營商賣超82.2億，投信買超2.55億，外資及陸資賣超59.39億。

美股四大指數漲跌不一，道瓊上漲82.32點（或0.27%）至31029.31點，那斯達克指數下跌3.65點（或0.03%）至11177.89點，標普500指數下挫2.72點（或0.07%）至3818.83點，費城半導體指數挫低58.10點（或2.20%）至2583.98點。