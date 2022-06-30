73歲日本歌手澤田研二，以前衛造型在歌壇打出知名度，並創下連續9年單曲銷量冠軍的紀錄，成名金曲《任意讓時光消逝》更是台灣搖滾天王伍佰《愛你一萬年》的翻唱原曲，近日傳出相隔20多年即將再次推出寫真集，不過全書內容都是舊照，卻要價2.75萬日圓（約6千元台幣），遭網友砲轟根本在搶錢。

澤田研二原定2021年發行寫真集《JULIE by TAKEJI HAYAKAWA》，不過卻無預警宣布延期上架，如今決定下個月重新出售，內容雖收錄多年來的經典造型，但對許多粉絲而言全是舊照，加上一本要價2.75萬日圓（約6千元台幣），價格明顯太過昂貴，讓許多人砲轟根本在搶錢，但對許多死忠粉絲而言，可以拿來「永久保存」，因此價格根本並非重點。

澤田研二出道逾50年，爆出的負面新聞多不勝數，先是4年前要舉辦演唱會，沒想到當天卻因為「人太少」突然宣布取消，雖然出面召開道歉記者會，但仍強調：「要唱就要唱滿場，不行的話就不做了」，接著去年傳出解散歌迷會和關閉個人事務所，一度爆出即將退出演藝圈，不過今年11月將上映他和女星松隆子合演父女的電影《吃土的十二個月》，依舊活躍於娛樂圈。