大陸中新網6月30日報導，2022年上半年即將過去，進入7月，大陸一批攸關買房、出行、消費、醫保等新規即將開始實施。包括經營者不得實施謊稱商品和服務價格為政府定價或者政府指導價等八種價格欺詐行為；搭乘火車香水等容器容積不超過100毫升，每種限量帶1件等。

大陸全國性新規：

擴大全額退還增值稅留抵稅額政策行業範圍：

根據大陸財政部、國家稅務總局發布的《關於擴大全額退還增值稅留抵稅額政策行業範圍的公告》，將製造業等行業按月全額退還增值稅增量留抵稅額、一次性退還存量留抵稅額的政策範圍，擴大至「批發和零售業」「農、林、牧、漁業」「住宿和餐飲業」「居民服務、修理和其他服務業」「教育」「衛生和社會工作」「文化、體育和娛樂業」企業(含個體工商戶)。

終止印花稅代徵業務：

大陸國家智慧財產權局日前印發《關於終止代徵印花稅有關事宜的公告》明確，7月1日起施行的《印花稅法》徵收範圍不包括「權利、許可證照」，將自7月1日起終止印花稅代徵業務。

大陸證監會修改派出機構監管職責規定：

《中國證監會派出機構監管職責規定》修改，增加對派出機構問責。

經營者不得實施八種價格欺詐行為：

大陸國家市場監管總局發布的《明碼標價和禁止價格欺詐規定》明確，經營者不得實施的八種價格欺詐行為，包括謊稱商品和服務價格為政府定價或者政府指導價；以低價誘騙消費者或者其他經營者，以高價進行結算；通過虛假折價、減價或者價格比較等方式銷售商品或者提供服務；無正當理由拒絕履行或者不完全履行價格承諾等。

提高計畫生育家庭特別扶助制度扶助標準：

大陸財政部、國家衛健委發布《關於提高計畫生育家庭特別扶助制度扶助標準的通知》提出獨生子女死亡家庭特別扶助金標準由每人每月450元（人民幣，下同）提高至每人每月590元；獨生子女傷殘家庭特別扶助金標準由每人每月350元提高至每人每月460元。

乘火車可攜帶物品有變化：

大陸國家鐵路局和公安部公布最新版《鐵路旅客禁止、限制攜帶和托運物品目錄》明確，香水、花露水、噴霧、凝膠等含易燃成分的非自噴壓力容器日用品單體容器容積不超過100毫升，每種限量攜帶1件；指甲油、去光劑累計不超過50毫升等。

滬深交易所修訂滬深港通業務實施辦法：

滬深交易所發布《滬港通業務實施辦法(2022年修訂)》。第四十條自2022年7月25日起施行，自施行之日起，聯交所參與者不得為大陸投資者新開通深股通交易許可權。

《會計師事務所監督檢查辦法》將施行：

大陸財政部印發《會計師事務所監督檢查辦法》提出，省級以上財政部門《辦法》對會計師事務所及其註冊會計師進行監督檢查。

化妝品生產品質管制進一步規範：

7月1日起，化妝品註冊人、備案人、受託生產企業應當按照大陸國家藥監局發布的《化妝品生產品質管制規範》要求組織生產化妝品。

此外，地方性新規有：上海部分民生保障待遇標準調整、山東濟南發布今年公積金最高月繳存基數、廣東逐步統一職工醫保最低繳費年限、《海南省法律援助規定(修訂草案)》施行。