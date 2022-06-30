房價高漲，民眾買房不是愈買愈小就是愈買愈外圍，使得不少衛星城市近年異軍突起。591實價登錄統計2022年第1季六都與新竹縣市各行政區成交量，再對比2018年第1季成交量，發現5年間有不少行政區交易件數翻倍，最多甚至飆漲近10倍，而房價漲幅最高也逼近7成。七都各行政區包括新竹芎林、台中梧棲、龍井、新北八里、桃園大園、觀音、龜山、台南麻豆、高雄大社、前金，意外成為全台房市新興熱區。

首先七都之中成交件數增幅居冠的為新竹縣芎林鄉，成交量5年間暴增近10倍，2018年Q1芎林成交量僅12件，然而今年Q1成交量達130件。全因以竹科買盤為主的新竹，近年在竹北房價暴衝之下，使得鄰近的芎林受惠，吸引科技新貴及竹北換屋族到此置產，交易多集中在區域內的三大重劃區(19公頃、綠獅與金獅)，房價也搖身一變，從1字頭成長到3字頭。

全台房市新熱區亞軍與季軍分別為台中梧棲與新北八里，兩地5年間交易量皆大增4倍。前者受惠於台中三井OUTLET在2018年底開幕，加上捷運藍線與海生館議題，使區域內的台中港重劃區推案大爆發；後者則因近年有淡江大橋、八里輕軌及台北港特區土地變更案等議題，交易多集中在區域內的台北港重劃區，兩地也皆靠著親民的2字頭房價，買盤主攻小資首購族。

再來由桃園的大園與觀音分別拿下房市新熱區的第四及第五名，對比5年前，兩區成交量增加約3倍。大園近年因青埔特定區推案火熱，助攻房市交易量，房價漲幅逼近7成；而觀音則為北部最大工業區，近年受惠台商回流影響，人口紅利持續流入。此外，兩地也受惠航空城計畫，使得大量拆遷戶選擇鄰近的大園客運園區以及觀音草漯區域購屋，意外成為房市新寵。