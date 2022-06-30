韓國政府指出，當地勞資雙方代表已同意，2023年最低時薪增為9,620韓元，約7.4美元，較2022年多5%。若折合成基本月薪，相當於202萬韓元，齊頭式適用於當地各項產業。

在這次薪資談判，韓國勞方要求把2022年，目前最低時薪9160韓元，調升至前任總統文在寅在位時承諾的1萬韓元，漲幅近1成。不過，資方卻偏向凍漲，因為新冠疫情、大幅升息、通膨大漲以及弱勢韓元已影響到企業經營面。

當勞資代表僵持不下時，與會的另方公共利益委員，折衷基本時薪漲幅為5%，且經投票後壓倒性通過。根據韓國法律，這些委員需向當地勞動部提交新的基本薪資建議，然後勞動部會在8月5日之前公布。

看起來韓國這次進行勞資談判最低工資蠻順遂的樣子，不過，這卻是8年以來，當地公共利益委員會，首次按時做出裁決。另外，韓國新的基本時薪法，將於2023年元月1日生效。

韓國前任總統文在寅從2017年開始執政，任內5年期間，最低工資增幅在2018年大增16.4%，2019年也增10.9%，2020年增幅縮小但也有2.9%。至於，在新冠疫情爆發後1年的2021年，因大部分韓企營運都不太容易，故僅有1.5%。