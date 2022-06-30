女星成語蕎以模特兒身分出道，氣質出眾的外型還有「小侯佩岑」封號，直到去年在台劇《三隻小豬的逆襲》裡飾演「最強小三」，甜美外貌加上火辣身材，立刻晉升許多觀眾心中的女神；成語蕎日前在自己的Youtube頻道上傳新影片，傳授如何攻略男生的心機穿搭，讓許多觀眾誇讚品味很好。

成語蕎20日在Youtube上新片，標題是「地表最強心機穿搭！不同情境要如何攻略男生？穿搭小細節都在這裡！偷偷透露擇偶條件！」展示在不同的情境下的性感穿搭，工作人員出題情境是獨自一人在酒吧尋覓獵物，剛說完成語蕎就直呼簡單，她挑選了幾件衣物，成語蕎介紹：「男人最喜歡拆禮物的感覺，這邊有個大大的蝴蝶結，又有點大露肩有低胸」，針對顏色成語蕎也頗有研究，她表示：「男生遇到紅色就很難招架，之前看過一篇調查男生最喜歡女生穿什麼顏色最性感，就是紅色。」

成語蕎接著換上這幾件戰袍，其中一件紅色平口洋裝微露香肩，裙子下襬的高衩設計顯得她一雙美腿又細又長，視覺比例上曲線曼妙，讓工作人員直呼「這套衣服非常具有攻擊性」，走動的時候洩腿根，感覺超容易走光，當成語蕎走到鏡頭前隱約能看見的事業線，穿搭火辣程度爆表。

工作人員繼續出題男生要和小三分手，小三會穿什麼衣服去挽回，只見成語蕎穿了一件粉色襯衫和黑色短裙，乍看之下除了露出一雙大長腿之外，就沒有什麼特別亮點，直到成語蕎轉身才發現心機設計是露出光滑美背，讓人充滿遐想，成語蕎幽默表示「如果談判就是有點不順利，我就會使出我的必殺技，慢慢的把這個扣子解開」她一邊說一邊將胸前的扣子解開，微露酥胸讓鏡頭拉近拍攝，畫面性感撩人，使觀眾看得血脈賁張。