41歲前天王郭富城舊愛熊黛林身材高䠷、氣質冷豔，代表作有《葉問》、《拜金女王》等，2016年她與郭可頌結婚，生下雙胞胎女兒。最近她在微博曬辣照，可見臉蛋外貌依舊，她長裙中間開高衩，風一吹露出整隻纖腿，若有似無快要走光的樣子被網友讚美不勝收。

熊黛林當年與郭富城愛情長跑多年無疾而終，2016年女方火速與小開郭可頌完婚，被嘲「繞了一圈還是變成『郭太太』」，而郭富城也不甘示弱，2017年與方媛結婚，如今也陸續生下兩個女兒。去年港媒報導，由於熊黛林和郭富城各自所生的女兒年齡相近，差點要就讀同一間幼稚園，為避免狹路相逢，熊黛林立刻讓女兒換讀另一家貴族學校。

熊黛林曬辣照中空露腿根。（圖／翻攝自熊黛林Lynn微博）

知情人指出，熊黛林為避免女兒跟郭富城女兒變同學，便立刻讓孩子換學校，據知新學校的學費也相當高昂，一年要價約43萬台幣，但對身價不凡的郭可頌、熊黛林夫婦應還算是小事一樁。今年初，熊黛林正式復出拍戲，被質疑是否為了家計才出來工作？她笑說自己並非嫁進豪門，平時的生活也跟戲中的豪門劇情不同，會想出來拍戲只是想回歸社會。

熊黛林和郭可頌育有兩女。（圖／翻攝自熊黛林Lynn微博）

熊黛林強調自己還是喜歡當藝人，認為當全職媽媽比當演員辛苦太多，才會和家人討論後決定找回自己的事業，「如果我長期在家裡待著，我會很難受，我閒著真的閒到好像迷失自我，天天不知道自己在幹什麼」。