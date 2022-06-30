一年一度的溫布頓網球公開賽盛大進行中，這次我國「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴分別與它國好手搭檔拚戰女雙，昨天妹妹詹皓晴率先出擊，與日本青山修子合力擊退大陸新星鄭欽文/王曦雨，成功晉級32強，她們的搭配可說越來越有默契，而詹詠然將與澳洲老將絲托索(Samantha Stosur)於今晚出賽。

因詹詠然受傷關係，近年妹妹詹皓晴都與別國好手搭配，而詹詠然回歸後同樣選擇「異國聯軍」出擊，這次她們繼續在溫網草地上奮戰。昨天詹皓晴與青山修子首戰面對大陸組合鄭欽文/王曦雨，以7：5、6：3獲勝，首盤雙方拚戰激烈，最後拿下關鍵第12局。次盤率先取得5：3聽牌優勢，終場花1小時25分勝出。

詹皓晴今年4月重新與青山修子搭檔，180與154公分的她們形成場上「天龍地虎配」，當時在斯圖加特網賽闖進4強，接著馬德里大師賽挺進16強、羅馬大師賽8強、史特拉斯堡網賽8強、法網次輪、諾丁漢公開賽4強、伯明罕巡迴賽8強、伊斯特本國際賽8強，兩人搭配效果其實不錯，接著她們將面對英國雙人組。