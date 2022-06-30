一名男網友表示，車子油箱快見底，行經苗栗三義找到一個加油站，卻發現僅有一個小泵島，一旁的告示牌更寫著「只限機車」，令他崩潰地說「好不容易終於找到一間加油站……」，不少網友看到照片也感到驚奇，「好可愛的加油站」，有不少在地人透露，該加油站正在整修，為了不讓住附近的長輩騎到較遠的交流道加油站加油，特意增設臨時加油站，「既貼心又暖心」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》指出，開車行經苗栗三義時，發現一個非常簡陋的加油站，只有95汽油一個小泵島、一名店員，營業時間為早上7時至中午12時，且僅限機車加油，令他忍不住說「當你油已到底，好不容易終於找到一間加油站時……。」

圖文曝光，引發網友討論，「這也太迷你了吧」、「機車沒油，還沒有92的能加」、「好可愛的加油站」、「上次有經過，看到覺得滿酷的」、「竟然有這種加油站，我第一次看到」、「改天騎機車去朝聖一下」、「昨天發現車子快沒油，結果發現這個加油站竟然沒有柴油，真的傻眼」。

留言中也有不少在地人表示，這間加油站為三義中油加油站，原本的加油管線進行汰舊換新，目前正在整修中，為了方便附近的長輩、居民，才會臨時增設加油站，如此一來就不用騎到較遠的地方加油，「怕老人家騎到交流道加油危險，而且只加機車，既貼心又暖心」。