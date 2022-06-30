近年來有很多研究建議，中午的時候打個小盹對恢復精神及體力有益。但如果每次午睡總是要睡超過1小時或更久的人則要小心，這恐怕是阿茲海默症的早期徵兆。研究發現，睡眠中斷或碎片化將導致大腦退化更明顯，甚至會加速阿茲海默症惡化。

●白天過度打盹與認知能力下降有關

由於很多老人家夜間睡眠不佳，導致過早起床或是睡眠中斷，很多老人家習慣在白天補眠，而家人通常也會因為老人不需要工作，覺得補眠較有精神也不會太在意。

但是根據布萊根婦女醫院、加州大學舊金山分校合作的研究發現，每天小睡時間超過一小時，或一天要小睡很多次，可能是阿茲海默症的早期徵兆，因為白天過度打盹與認知能力下降具有雙向關係，也正反映當事人大腦的變化。

研究人員透過追蹤1千多位老年人隨年齡老化的記憶和衰老數據來進行研究，參與者每年有14天佩戴運動追蹤設備，並從當事人白天長時間不活動的時間來計算他們「小睡」的時間。

參與者的平均年齡為81歲，隨訪時間長達14年。結果顯示，老人們小睡的頻率和持續時間，隨老人的年齡增長而增加，但和沒有阿茲海默症的老人相比，被診斷有阿茲海默症的人的小睡時間和頻率每年翻倍成長。

●白天小睡時間越長者 患阿茲海默症風險越高

研究還發現，白天小睡時間越長或越頻繁者，罹患阿茲海默症風險越高；有白天小睡時間過長問題的老人，第二年的認知能力也會變更差。

研究人員提到，夜間睡眠中斷被發現和認知能力退化的關係已經被確認，這項研究則發現午睡可能是加速衰老或認知老化過程的信號。

未來的研究方向將探討「午睡干預」是否有助於減緩與年齡相關的認知衰退。但未來我們也可以透過監測年長者白天的睡眠習慣，可以更早發現年長者是否有認知退化或大腦相關問題。