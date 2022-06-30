電價飆漲惹民怨憂通膨加劇 王美花29日說明

經濟部電價審議委員會27日決議平均電價上調8.4％，用電大戶大漲15％，引起外界譁然，而民生及小商家用電此次凍漲。然而昨(29日)有媒體詢問經濟部長王美花，未來待疫情和緩，不排除漲民生電價？王回應，未來部分會滾動式檢討。對此，《中天辣晚報》走上街頭詢問民眾看法，有民眾批，「話都他們說，他們說了算啦，滾動式就是會漲啦」。

王美花昨表示，確實是因為燃料大漲讓台電有很大虧損，現在漲幅不是讓台電不虧，只是反映一部分成本而已，讓電價較合理化。非常多企業在世界各國都有工廠，很多企業主很清楚，台灣電價跟所有國家比起來是數一數二的低，一次漲15%很多企業覺得出乎他們的意料之外，但這樣漲幅實在是台電如果不做調漲，到年底台電財務會有非常大危機。

王美花說明，民生用電、小商家部分，因疫情雖逐漸緩和，但還在慢慢復甦，讓大家兼顧發展跟穩定物價，因此民生、小商家用電不調整。媒體進一步詢問，「意思是未來待疫情和緩，不排除漲民生電價？」王美花回應，未來部分會滾動式檢討，會再看國際原料成本跟國內狀況，考量的因素有很多面向，會一起綜合考量」。

中天新聞《盧秀芳中天辣晚報》昨(29日)派出記者，詢問民眾「民生電價也要漲？經濟部：會做滾動式調整，你覺得呢？」有民眾認為「話都他們說，他們說了算啦，滾動式就是會漲啦」、「就是看情形漲啦」、「滾動式調整就是當我需要漲的時候，我就會漲呀」；還有民眾認為「現在不敢漲，等到選舉完」、「反正等年底選舉完他們只要上，肯定漲得快又狠」、「我們生意要怎麼做？」

另外有民眾認為政府要好好檢討，為什麼電價要漲這麼多。