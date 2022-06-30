高雄市政府青年局打造「創業O’Star輔導平台」，與平台夥伴國立高雄大學攜手輔導「台灣捷乘數位服務有限公司」，創造千萬的年營收！台灣捷乘專營J-Cha線上叫車媒合系統，並將線上叫車與派車媒合機制運用在「小黃公車」上，至今已成功取得嘉義及屏東共18條公車路線，抓準市場新商機！

青年局局長張以理表示，為幫助更多創業青年，青年局串連高雄六所大專院校成立「創業O’Star輔導平台」，提供各校輔導資金、資源以及客製化諮詢服務，其中高雄大學每年輔導逾二十間青創團隊及企業，在輔導台灣捷乘的過程中，根據該團隊開發需求引薦產業專家於關鍵系統及核心技術上提供資源鏈結，大幅度縮短百分之五十的開發期程，為台灣捷乘省下大量的技術人力及開發成本。

圖說:透過青年局與創業 O’Star輔導平台的輔導，「台灣捷乘」J-Cha優化線上叫車媒合系統。(青年局提供)

台灣捷乘創辦人陳順祿分享，在創業初期遭遇系統核心技術的開發瓶頸與籌措資金的挫折，他表示非常感謝青年局提供相關創業資源，除了解決創業資金問題，也提供相關企業資源媒合，讓創業過程更加順遂，未來台灣捷乘會秉持永續環保理念，持續優化首支純電計程車隊，減少計程車碳排放量、降低計程車輛油耗，達到環保節能減碳永續地球的目標。

圖說:「台灣捷乘」主打以計程車代替公車，於固定時間、路線行駛於公車較不便進入的社區巷弄，提供高品質的搭乘服務。(青年局提供)

青年局局長張以理表示，青年局提供完善的創業輔導服務，同時也提供青年創業貸款及創業補助等諮詢的服務及資源，幫助更多理想實踐，並陪伴創業的青年一起前進！