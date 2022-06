鋼琴家劉孟捷暌違7年,終於在2022年7月在台北國家音樂廳舉辦個人獨奏會!劉孟捷今年行程滿滿,5月中旬在東海大學舉辦了10堂的印象派講座;6/4於衛武營舉行"蕭邦"獨奏會;下旬更把音樂帶到台灣的後山-台東。而在即將到來的7月份,劉孟捷老師將於7/7在國家音樂廳舉辦另一場與眾不同的獨奏會。

音樂,是無文字的語言,更是與天地共感的靈性溝通。鋼琴名家劉孟捷以其長年思索體悟,精選最具精神性的不朽名作,從巴哈、蕭邦、李斯特、法朗克,一路延伸至20世紀杜提耶與梅湘兩大巨擘,呈現這場曲調優美絕倫、聲響瑰麗出奇、情懷深刻獨到,兼具冥想與絢爛的獨奏會。切勿錯過!

出生於高雄的劉孟捷,曾於1993年以柯蒂斯音樂學院學生之姿,代替鋼琴大師安德烈.瓦茲於費城音樂廳演出,贏得高度讚賞。蒸蒸日上的演奏事業,雖被一場突如其來的罕見疾病中斷,劉孟捷仍憑著堅毅的決心,在嚴酷的物理治療後奇蹟似的恢復健康,繼續活躍在演奏舞台上。浴火重生後,除了以獨奏家的姿態演出,亦與克里斯托夫.艾森巴赫、古斯塔夫.杜達美、艾倫.吉伯特等知名指揮合作,且於2008年獲選為中華民國第46屆十大傑出青年,肯定他在音樂藝術上的成就。劉孟捷於2002年獲頒艾維理費雪職業大賞及費城音樂基金會職業成就獎,演出行腳遍及美國各大城市、台、港、日、韓、中、英、法、西、紐、澳等地,自1993年開始任教於柯蒂斯音樂院,2006年受邀至芝加哥羅斯福大學擔任鋼琴教授,並在2014年秋天加入新英格蘭音樂學院的師資陣容。

2022/7/7晚上7:30 台北國家音樂廳 [凝思·天問]鋼琴獨奏會演出曲目 :

1. Dutilleux: Choral et Variations, from Sonate pour piano 杜提耶:<聖詠與變奏>,選自《鋼琴奏鳴曲》

2. Chopin: Nocturne No. 5 in F Sharp Major, Op 15 No. 2蕭邦:升F大調夜曲,作品15之2

3. Messiaen: Le Baiser de l’Enfant-Jésus, from Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus

梅湘: <耶穌聖嬰之吻>,選自《聖嬰耶穌二十凝視》

4. Franck: Prélude, Aria et Final, Op. 23法朗克:《前奏,歌調與終曲 》

5. Bach/Liszt:Organ Prelude and Fugue in A minor, BWV 543巴哈/李斯特:A小調管風琴前奏曲與賦格,BWV 543

6. Liszt: Bénédiction de Dieu dans la solitude, from Harmonies Poétiques Et

Religieuses 李斯特:<孤寂時領受神的恩典>,選自《宗教與詩意的和諧》

7. Messiaen: Regard de l’Esprit de joie, from Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus

梅湘:<喜悅聖靈的凝視>,選自《聖嬰耶穌二十凝視》