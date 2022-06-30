鋼琴家劉孟捷暌違7年，終於在2022年7月在台北國家音樂廳舉辦個人獨奏會！劉孟捷今年行程滿滿，5月中旬在東海大學舉辦了10堂的印象派講座；6/4於衛武營舉行"蕭邦"獨奏會；下旬更把音樂帶到台灣的後山-台東。而在即將到來的7月份，劉孟捷老師將於7/7在國家音樂廳舉辦另一場與眾不同的獨奏會。

音樂，是無文字的語言，更是與天地共感的靈性溝通。鋼琴名家劉孟捷以其長年思索體悟，精選最具精神性的不朽名作，從巴哈、蕭邦、李斯特、法朗克，一路延伸至20世紀杜提耶與梅湘兩大巨擘，呈現這場曲調優美絕倫、聲響瑰麗出奇、情懷深刻獨到，兼具冥想與絢爛的獨奏會。切勿錯過！

出生於高雄的劉孟捷，曾於1993年以柯蒂斯音樂學院學生之姿，代替鋼琴大師安德烈．瓦茲於費城音樂廳演出，贏得高度讚賞。蒸蒸日上的演奏事業，雖被一場突如其來的罕見疾病中斷，劉孟捷仍憑著堅毅的決心，在嚴酷的物理治療後奇蹟似的恢復健康，繼續活躍在演奏舞台上。浴火重生後，除了以獨奏家的姿態演出，亦與克里斯托夫．艾森巴赫、古斯塔夫．杜達美、艾倫．吉伯特等知名指揮合作，且於2008年獲選為中華民國第46屆十大傑出青年，肯定他在音樂藝術上的成就。劉孟捷於2002年獲頒艾維理費雪職業大賞及費城音樂基金會職業成就獎，演出行腳遍及美國各大城市、台、港、日、韓、中、英、法、西、紐、澳等地，自1993年開始任教於柯蒂斯音樂院，2006年受邀至芝加哥羅斯福大學擔任鋼琴教授，並在2014年秋天加入新英格蘭音樂學院的師資陣容。

2022/7/7晚上7:30 台北國家音樂廳 [凝思·天問]鋼琴獨奏會演出曲目 ：

1. Dutilleux: Choral et Variations, from Sonate pour piano 杜提耶：<聖詠與變奏>，選自《鋼琴奏鳴曲》

2. Chopin: Nocturne No. 5 in F Sharp Major, Op 15 No. 2蕭邦：升F大調夜曲，作品15之2

3. Messiaen: Le Baiser de l’Enfant-Jésus, from Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus

梅湘: <耶穌聖嬰之吻>，選自《聖嬰耶穌二十凝視》

4. Franck: Prélude, Aria et Final, Op. 23法朗克：《前奏，歌調與終曲 》

5. Bach/Liszt：Organ Prelude and Fugue in A minor, BWV 543巴哈/李斯特：Ａ小調管風琴前奏曲與賦格，BWV 543

6. Liszt: Bénédiction de Dieu dans la solitude, from Harmonies Poétiques Et

Religieuses 李斯特：<孤寂時領受神的恩典>，選自《宗教與詩意的和諧》

7. Messiaen: Regard de l’Esprit de joie, from Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus

梅湘：<喜悅聖靈的凝視>，選自《聖嬰耶穌二十凝視》