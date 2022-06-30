首批Novavax疫苗50.4萬劑今天上午抵台，將用於18歲以上成人，ACIP召集人李秉穎今天呼籲，食藥署應盡速審查Novavax疫苗青少年劑型，將次單位蛋白質疫苗留給容易引發心肌炎的敏感族群，「有很多人都在等。」

ACIP本周一開會，決議Novavax可用於18歲以上成年人，不論第一、二劑或是追加劑都能使用，且可與其他廠牌疫苗混打，李秉穎今天指出，由於Novavax疫苗屬於次單位蛋白製程，接種後的心肌炎風險相當低，適合用於18歲以下年輕族群。

不過目前國內尚未將18歲以下納入Novavax疫苗的適應症，因此李秉穎今天上午接受媒體訪問時透露，已請Novavax盡速提交18歲以下相關的試驗資料，供食藥署審查EUA，若資料能補齊應會通過，到時候就能開放讓青少年接種。

李秉穎說，就他所知，有許多在接種第一劑mRNA疫苗後出現心肌炎的青少年，現在都還沒打第二劑以及追加劑，若次單位蛋白製程的Novavax開放，將可造福這些年輕人。