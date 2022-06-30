張姓電腦工程師指控高姓男醫師在前年與他的林姓妻子外遇，求償100萬元，高男否認與林女性行為，但台北地方法院認定，高傳送其生殖器照片給林女觀賞，還說「妳很愛在我身上搖耶」，認定高男與林女發生性行為，侵害張的配偶權，判賠30萬元。可上訴。

法官雖然認為林女也須要賠償30萬元，但因她與張男今年初簽立調解成立筆錄，對因離婚所生之損害賠償、贍養費、剩餘財產分配請求權均互相拋棄、互不請求，林女免其賠償責任。

張男提告指稱，他與林女在2014年結婚，但高男從2020年9月起與林女有性交之行為且有男女私情之交往，高多次邀約林出遊，更互相傳送下體私密照片互相取悅對方，高與林共同破壞他家庭和諧，嚴重影響他情緒及日常生活，造成精神上痛苦。

張男說，他因此對林女提出離婚訴訟，今年1月與林女經調解同意離婚，他向高男請求100萬元之慰撫金，應屬適當。

高男辯稱，不知悉林女為有配偶之人，且未與之為性行為，且張男已免除林之賠償責任，他也應同免其責；他與林女微信之對話紀錄，是他因工作壓力大，逞口舌之快，他與林實非熟識，無親密往來，微信對話紀錄中情色對話均係單純幻想。

台北地院佐以相關證據，認定高男明知林女為有配偶之人，而傳送生殖器官照片且與之發生性行為，侵害張的配偶關係身分法益，且情節重大，判高須賠償張30萬元。可上訴。