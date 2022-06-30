火葬場外驚悚車禍曝光！禮儀車遭砂石車攔腰撞飛 命大騎士看傻

台1線雲林虎尾鎮延平路上，昨（29日）發生一起砂石車與禮儀公司車擦撞車禍，導致砂石車翻覆，大量砂石灑落車道，波及對向行進間自小客車與機車道旁停等的1名騎士，造成2人輕傷送醫，由於肇事駕駛均未酒駕，詳細原因有待警方進一步調查釐清。

臉書粉專《記者爆料網2.0》貼出一則行車紀錄器影片，昨天下午3時許，在雲林縣虎尾鎮延平路火葬場前的路口發生一起車禍意外，畫面中可見，禮儀車駕駛從火葬場駛出時疑似在穿越2車道後左轉時，迎面而來的沙石車因閃避不即，撞上禮儀車車頭，由於撞擊力道過猛，砂石車整個失控撞倒路燈後衝向對向車道翻覆，砂石灑滿整個對向車道，還波及在路口停等紅燈轉轉的機車，而路口停等紅燈的機車，連人帶車被掃進水溝，所幸僅輕傷送醫。

影片曝光後，網友們紛紛直呼機車騎士命很大：「夭壽唷，麵包車闖紅燈嗎 那台機車騎士跟汽車拍攝者應該人生跑馬燈走一回了」、「三寶無極限」、「摩托車騎士還好嗎」、「真的是趕出殯」、「機車人還在嗎」、「好在車頭有拉回來，不然就換騎車的去火葬場了」。