北約周三正式邀請芬蘭與瑞典加入，西方盟國總算排除土耳其的堅決反對，成功納入新成員；雖然此舉無疑是北約的勝果，但也凸顯出土耳其與其他盟友的斷層，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也展現出了在該集團中的份量，成為北約最頭痛的存在。

在與兩國簽署合作協議之前，艾爾多安公開表示北約「無法承受」失去土耳其的後果。在地緣上，現在的土耳其對北約來說比以往任何時候都更有價值，土國位於北約聯盟的東南側，也是俄羅斯與西方國家之間的緩衝帶，且維持著北約內僅次美國的第二大軍隊，並與政治不穩定的中東國家接壤，這些都對西方國家擁有重大利益。

艾爾多安清楚土耳其在北約的地位，他也利用這點趁機為土國爭取利益。目前俄烏戰爭本質上成為克里姆林宮和北約之間的衝突，但土耳其卻在其中將自己訂立為中立的一方，選擇不加入盟友制裁俄羅斯，並試圖在交戰雙方中進行調解。

伊斯坦堡智庫經濟暨外交政策研究中心（EDAM）主席烏爾根（Sinan Ulgen）表示，艾爾多安的高度集中決策和他好鬥、更積極、較少共識驅動的領導風格讓土耳其外交政策的不可預測性增加，也為北約帶來困難。

艾爾多安於2003年至2014年擔任土國總理，2014年起擔任總統。在他的領導下，土耳其走向了反西方交政策立場，也漸漸開始與北約強國產生分歧，例如在利比亞、敘利亞的問題上，甚至利用其地理位置讓難民湧入來對歐洲國家施壓。

最具爭議的事件是在2019年，土耳其購買了俄羅斯的S-400飛彈防空系統，S-400的目的是擊落北約的戰機。有分析人士表示，土耳其讓北約基於共識的政策複雜化，因為他們拒絕隨波逐流，除非國家利益得到滿足。

對於有實力的國家來說，在聯盟中爭取利益是典型的行為，土耳其也看到在北約中的好處。總結來說，雙方都需要彼此，這是一種互惠互利的關係。