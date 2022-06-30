富國銀行資深股票分析師Christopher Harvey出具報告指出，我們預期今年夏天市場將陷入劇烈震盪，可能出現因空頭回補的強勁反彈，隨後可能是經濟因素引發的暴跌。雖然備受期待的市場「洗牌」可能帶動較為持久的升勢，但我們認為在投資人相信聯準會的升息力道將50～75個基點轉向較一般的25個基點之前，這個漲勢可能後繼乏力。

★類股

標普500指數11類股漲跌互見，受原油價格下挫打擊，能源類股大跌3.43%，跌幅最大；其次為房地產類股跌0.76%。醫療類股漲0.87%，表現最佳；其次為必需消費類股漲0.49%。此外，通訊服務類股漲0.27%，科技股指數漲0.20%。

經濟前景蒙上陰影，小型股羅素2000指數下跌1.12%，道瓊運輸股指數跌0.44%。

標普500成長股指數收漲0.27%，但受到美國債息上揚影響，今年來已大跌逾26%。美國10年期指標公債殖利率今年以來上漲超過1.606個百分點，創下自1984年以來最大的上半年漲幅。

★重磅股

重量級科技股微軟漲1.47%，蘋果漲1.30%，亞馬遜漲1.42%，給大盤帶來最大的提振。谷歌母公司Alphabet跌0.27%，特斯拉跌1.79%，Meta漲2.03%，網飛跌0.69%。

在道瓊指數方面，前5大成交量個股依序分別為蘋果、英特爾、微軟、Verizon和思科。麥當勞漲2.02%，表現最佳。開拓重工（ Caterpillar）跌2.11%，表現最疲弱。

主要晶片股全跌，超微跌3.45%，應材跌3.24%，美光跌3.18%，輝達跌2.75%，恩智浦跌2.72%，英特爾跌1.30%，高通跌1.04%，德儀跌0.90%。

★焦點股

特斯拉收跌1.79%，為685.47美元，盤中一度下挫4.46%。媒體報導，消息人士透露特斯拉已經關閉其位於加州聖馬特奧市（San Mateo）的辦公室，並解雇了大約200名在該事業據點負責自動駕駛輔助系統的員工。專家表示，特斯拉顯然進入了大砍成本的模式，這個裁員消息可能意味著因上海封控停工、原材料成本不斷攀升以及供應鏈問題，特斯拉今年第二季的情況可能相當嚴竣。

Pinterest漲1.32%，收在19.96美元。該社群媒體平台宣布已擔任執行長長達12年的希伯曼（Ben Silbermann）即將卸任，其職位將由谷歌商務部門主管瑞迪（Bill Ready）接班。市場認為這項人事安排顯示Pinterest的營運重心將從以廣告為基礎的商業模式轉向電子商務。

包裝食品公司通用磨坊（General Mills Inc）營收優於市場預期，股價大漲6.3%，收在74.72美元。

家具用品連鎖賣場Bed Bath & Beyond Inc重挫23.58%，收在4.99美元，該公司宣布撤換執行長Mark Tritton以扭轉營運跌勢。

聯邦快遞（Fedex Corp）跌2.6%，收在233.81美元，其陸運事業部門的利潤展望意外疲弱。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信上漲。

台積電ADR跌0.82%，收83.65美元，換算台股價格為496.58元。

聯電ADR跌1.84%，收6.95美元，換算台股價格為41.26元。

日月光ADR跌3.82%，收5.31美元，換算台股價格為78.81元。

中華電信ADR漲1.06%，收42.03美元，換算台股價格為124.75元。