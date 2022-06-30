美國首季國內生產毛額（GDP）終值萎縮1.6%，其中個人消費增長遭到大幅下修，加劇投資人對經濟情勢的擔憂，以及投資人觀望包括聯準會主席鮑爾在內的全球主要央行總裁談話與即將到來的財報季，周三美股三大指數盤中走勢反覆，終場標普500指數和那斯達克指數微跌作收，但道瓊指數小漲。

市場領頭羊蘋果、微軟和亞馬遜為大盤帶來支撐，對經濟敏感的晶片股、小型股和運輸股表現相對疲弱。費城半導體指數大跌逾2%，日月光ADR跌3.8%，聯電ADR跌1.8%。美國銀行就疲軟的晶片需求提出警告。

隨著第二季即將在周四畫下句點，投資人仍試圖在這波險惡的市場拋售中尋找底部。今年上半年，市場幾乎都籠罩於經濟放緩和央行激進升息的擔憂中，而現在經濟恐將陷入衰退的疑慮正在上升。

本季美股表現慘淡，三大指數季線料將連續第2個季度收黑，為2015年以來首見。標普500指數料將創下1970年以來最大的上半年跌幅，那斯達克指數料將創下史上最慘的上半年表現，而道瓊指數料將創下金融危機以來最大的上半年跌幅。

★主要指數

道瓊指數漲82.32點或0.27%，收31,029.31點。

標普500指數跌2.72點或0.07%，收3,818.83點。

那斯達克指數跌3.65點或0.03%，收11,177.89點。

費城半導體指數跌58.10點或2.20%，收2,583.98點。

★消息

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三在歐洲央行論壇上表示，俄烏戰爭與新冠疫情加劇通膨壓力，聯準會無法保證能實現經濟軟著陸。鮑爾並表示，聯準會不會讓經濟陷入「通膨升高的體系」，即使這意味著將利率提高到可能危及經濟增長的水準，此番談話強調美國央行將不惜一切代價抑制未來價格上漲。

美國商務部公布，今年第一季國內生產毛額（GDP）終值從先前公布的萎縮1.5%下修為萎縮1.6%，較去年同期的增長6.9%大幅惡化，並為2020年第二季以來首度萎縮。其中，個人消費由先前公布的成長3.1%大幅下修為成長1.8%。

美國原油庫存下滑，但美國經濟數據疲弱，周三紐約期油收跌1.98美元或1.77%，為每桶109.78美元，盤中曾一度升至114.02美元。倫敦布蘭特期油收跌1.72美元或1.46%，報每桶116.26美元，盤中最高升至120.41美元。

美國10年期債息尾盤下跌8個基點，報3.1%。

比特幣曾再度跌破2萬美元大關，盤中下跌2.01%，報1.98萬美元，目前已站回2萬美元。

美國各交易所成交量總計為115.5億股，少於過去20日均量127.9億股。

★分析

Verdence Capital Advisors投資長Megan Horneman表示，市場正在努力尋找方向。我們得到的數據令人失望，市場正在等待財報季到來，屆時企業獲利前景和經濟放緩情勢將變得更為清晰。美國央行不得不從幾十年前的寬鬆貨幣政策轉向緊縮周期，這對很多投資者來說都是不曾經歷過的事，未來的利率環境將大不相同，我們將看到市場重新定價。至於財報季的關注焦點，Horneman表示，利潤壓力是一大擔憂，還有定價壓力、經濟放緩導致資本支出計畫縮水，以及企業是否看到供應鏈有任何改善，都是觀察重點。